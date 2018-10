Målmandsfejl blev dyrt for Jammerbugt

FODBOLD: Jammerbugt FC tabte vigtige skridt i topstriden i 2. division med lørdagens nederlag i Skive. Holdet tabte 2-0 og dermed rykkede Skive tre point fri og er nu kun et point efter topholdet Kolding.

- Vi må bare sige, at det er en stor fejl af vores målmand (Emil Kobberup, tidligere Skive-målmand, red.), der koster, at vi kommer bagud. De scorer fra 40-45 meter, og den skal han selvfølgelig have. Det er enormt ærgerligt, for Skive har vel nærmest kun to afslutninger i hele kampen. På mange parametre var vi et bedre hold, men det er jo ligegyldigt nu, siger Bo Zinck.

- Hvis man gerne vil rykke op, så er der simpelthen ikke råd til den slags fejl. Så bliver nummer fire-seks i 2. division. Men det er jo ikke, der er målet, lyder det fra træneren.

Holdet slutter efteråret med to hjemmekampe mod TPI og Brabrand.

- Det skal simpelthen give seks point, så vi slutter efteråret godt af, siger Bo Zinck.