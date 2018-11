Målrettet indsats giver pote: Tre indbrudstyve anholdt

VRÅ: Nordjyllands Politi kunne onsdag putte tre indbrudstyve i sækken som et resultat af den målrettede indsats for at få opklaret den seneste tids mange indbrud specielt i Vendsyssel. Det fortæller politikommissær Kenneth Ginnerup fra Nordjyllands Politi i Hjørring.

De tre blev anholdt i Vrå, på en adresse hvor politiet var mødt op for at tage en snak med en gammel kending i branchen kort før klokken 12 onsdag middag.

– Der træffer vi en tidligere indbrudstyv, som vi skal have afhørt i forbindelse med nogle indbrud, og i forbindelse med det, så er der yderligere to personer på stedet samt nogle koster fra sommerhusindbrud, siger Kenneth Ginnerup.

Der er tale om tre unge mænd på henholdsvis 19, 24 og 28 år, der alle er blevet sigtet for sommerhusindbrud i Grønhøj. Den 19-årige blev løsladt efter endt afhøring, mens de to ældste af trioen altså vil blive forsøgt varetægtsfængslet.