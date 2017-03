FREDERIKSHAVN: Sæsonens statistik taler næsten for sig selv. Frederikshavn White Hawks snuppede fredag den femte sejr i sæsonen mod Herning Blue Fox. Det er sket på blot seks kampe i Metal Ligaen.

- Vi har spillet rigtig godt i alle kampe mod Herning. Jeg ved ikke helt, hvorfor vi har spillet godt mod Herning, siger White Hawks’ Nick Olesen.

Han scorede fredag til slutresultatet, 4-1, i kvartfinaleseriens første kamp. Nordjyderne formåede at holde Herning stangen i 50 minutter, inden gæsterne fik reduceret til 3-1.

Mens Nick Olesen har svært ved at forklare nordjydernes generelle overtag mod Herning i denne sæson, er han anderledes klar i mælet angående fredagens sejr mod udeholdet.

- Vi ville det mere, end de ville. Vi spillede fysisk i hele kampen. Det er helt sikkert det, vi skal på søndag; spille 60 gode minutter og kæmpe hårdt, siger han.

Søndag går det nemlig løs i den anden kvartfinalekamp i syvkampsserien. Det sker i Herning, hvor Blue Fox skal forsøge at få vendt sæsonens statistik på fem nederlag i seks indbyrdes opgør mod frederikshavnerne.

Målt på Nick Olesens tilgang, skal herningenserne dog ikke forvente, at fredagens storsejr kommer til at ændre noget for frederikshavnerne.

- Det betyder ikke rigtig noget, at det blev en sikker sejr. Vi skal vinde fire kampe. Nu har vi vundet en og er foran 1-0. Det er super, siger han.

Herning sluttede som syver i grundspillet, mens White Hawks snuppede tredjepladsen.