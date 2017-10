Måske romaer ved E45

NORDJYLLAND: Tirsdag morgen har Nordjyllands Politi modtaget en anmeldelse om, at det muligvis er romaer, der står ved Indkildevej i Aalborg og forsøger at få bilisterne til at standse op.

- Vi har ikke konstateret, at det er romaer, men vi har fået en anmeldelse, der lyder på det. Så det her er mest en generel opfordring til ikke at standse op og ikke at tage fremmede med i bilen, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Anmeldelsen om, at der er set romaer ved Indkildevej, er ved tilkørslen til Motorvej E45.