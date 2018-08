Måtte sige op efter sexchikane fra borger

THISTED: - Man skal ikke blive ked af at gå på arbejde.

Sådan lyder det fra en ung pige, som ønsker at være anonym. Vi kalder hende for "Bente", men redaktionen er bekendt med hendes rigtige navn.

Bente er 19 år gammel og går på gymnasiet. I sommeren 2017 begyndte hun som ferieafløser i ældreafdelingen i Thisted Kommune for at spæde SU’en lidt op. Hun skulle køre rundt til borgere, som har behov for hjælp i dagligdagen.

- Jeg skulle hjælpe med at give øjendråber, give støttestrømper på, få folk i bad og på med tøjet og så videre, siger Bente.

Mangler respekt

Det job var hun egentligt ret glad for. Det er hun ikke mere. En sommerdag sidste år skal hun ud til ældre herre i den sydlige del af kommunen. En herre som efter Bentes mening slet ikke respekterer andre folks grænser.

- I hvert fald ikke når det gælder unge piger, siger Bente.

Den ældre herre ville kysse hende og røre ved hende. Bente fortæller, at det ikke kun skete en gang - men flere gange. Hun fortæller også, at hun ikke var den eneste i ældreplejen, der oplevede det.

- Det skete ved alle unge piger, siger Bente.

Hun føler, at Thisted Kommune på det tidspunkt tog hånd om sagen, da hun efterfølgende ikke blev sendt ud til den pågældende borger længere. De tilbød hende også psykologhjælp, som Bente valgte at at sige nej til. Det fortrød hun dog, og hun har derfor benyttet sig af gymnasiet skolepsykolog det sidste års tid. Oplevelsen havde alligevel sat sig noget dybere, end hun først havde regnet med.

Udsigt til gensyn

Derfor slog det benene væk under hende, da hun først på sommeren i år blev bedt om at tage ud til den pågældende ældre mand igen.

- Jeg troede jo ikke, at jeg skulle derud igen. Nu fik jeg bare at vide, at jeg er ung og pylret. Kolleger sagde også bare, om jeg ikke troede, at det ville gå..., siger Bente, som efterfølgende diskuterede det med sin nærmeste ledelse. Hun ville ikke derud igen, og det endte med at hun måtte tage sit gode tøj og gå.

- Når nu chefen ikke kunne love, at jeg ikke skulle derud igen, ja så sagde jeg op, siger Bente.

Hun er godt klar over, at den ældre herre kan have stoppet med sin krænkende adfærd, men han vækker stadig minderne til live hos Bente.

Det vil hun ikke udsætte sig selv for, og hun undrer sig over den holdningsændring, hun blev mødt med hos Thisted Kommune.

- De vil gerne have, at unge bliver uddannet social- og sundhedsassistenter, for dem mangler man jo, så det gælder jo om at behandle dem ordentligt, siger Bente, som engang overvejede SOSU-uddannelsen. Det gør hun ikke længere. I det hele taget går hun langt uden om noget inden for ældrefaget. Hun er blevet skræmt væk.

Bente er overbevist om, at kommunens holdningsændring skyldes kassetænkning.

- Dels er det for dyrt at sende to af sted til en borger, dels er det billigere at sende unge ufaglærte, siger Bente.

Tysset ned

Hun føler også, at det er et emne, der bliver tysset ned, og det har været med til at give hende ar på sjælen. Hun har angst og går i det hele taget med en masse skyldtanker.

- Måske er det bare mig, der er sart, spørger Bente sig selv.

Derfor har det også taget en rum tid, før end hun turde stå frem og fortælle sin historie. Hun gør det fordi, at hun tror, at hun ikke er den eneste, der har oplevet oplevet seksuelle krænkelser som ansat i det offentlige.

- Derfor skal det blive godt at få det belyst, så der kan gøres noget, siger Bente.