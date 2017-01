DANMARK: For et par måneder siden kunne Apple fremvise deres seneste medlem af MacBook-familien, nemlig den ny MacBook Pro.

Som normalt vækker en lancering fra Apple stor opmærksomhed, men det var som om, at der i denne omgang har været lidt mere omtale, især i den kritiske retning.

For selvom der var stor begejstring over MacBook Pro’s nye tynde design og dens nye lidt anderledes touch bar, så var frustrationen over den høje pris mindst lige så stor.

Derfor er det helt store spørgsmål naturligvis, kan man med det nye udseende og de nye funktioner forsvare den høje startpris, eller er man bedre stillet med en ældre MacBook-version eller måske en Windows-maskine?

Jeg har haft den nye MacBook Pro 13" med touch bar i lidt over to uger, og her er min bedømmelse.

Fakta Macbook Pro 13’ Specs (13” med touch bar)

Skærm: 13,3” Retina 2560 x 1600

Størrelse: 1,49 cm x 30,41 cm x 21,24 cm

Vægt: 1,37 kg

Ydelse: 2,9 GHz dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost op til 3,3 GHz), 8GB RAM (kan konfigureres højere)

Lager: 256 GB/512 GB/1 TB SSD

Grafik: Intel Iris Graphics 550

Batteri: 49,2 Wh, op til 10 timer (Wi-Fi) og op til 30 dage standby

Porte: 3,5mm jackstik og fire USB-C (Thunderbolt 3)

Software: MacOS Sierra

Kamera: 720 MP Facetime kamera

Pris: fra 15.499 kr.

Designet er en Apple Classic

Apple er notorisk kendt for at fremstille elegante og stilrene produkter, og med den nye MacBook Pro har de endnu engang formået at ramme wow-effekten.

Den nye Pro adskiller sig ikke meget fra det klassiske MacBook-look, men alligevel har de formået at gøre den både tyndere og lettere end forgængeren. Den er blevet godt 3 mm tyndere og 200 gram lettere, og selve udformningen er ligeledes mindre end før.

Testmodellen er i øvrigt i den nye Space Grey-farve, der har et utroligt flot finish, og som går rigtig godt i spænd med den sorte farve fra tastaturet og kanten rundt om skærmen.

En anden nye ting, som enkelte har klaget over, er det manglende lysende Apple logo på bagsiden. Det var selvfølgelig noget af det, som adskilte MacBooks fra andre PC’er, men i mine øjne er det en ubetydelig ændring.

Apple kan bare det med designet, og hvad end man tilhører den ene eller anden side i PC-land, så må man bare indrømme, at det er en utrolig lækker computer.

Glimrende display

Der er også kun positive ord at sige om MacBook Pro’s skærm. Den leverer nogle utrolig flotte farver, og hvad end man arbejder med foto/videoredigering eller tekstbehandling så vil man blive mere end tilfreds.

Derudover har den en enorm stærk lysstyrke, og selv i direkte solskin er det til at læse skærmen, helt uden problemer. Faktisk så er lysstyrken noget af det bedste i en bærbar computer overhovedet, så her er Pro-navnet helt på sin plads.

Samsung arbejder på kantløs display til Galaxy S8

Skriv bare løs

Tastaturet er både i udseende og anvendelse anderledes fra tidligere MacBook Pros. I første omgang kigger vi nærmere på selve brugen af tasterne.

MacBook Pros nye tastatur er nemlig inspireret af den lille MacBooks flade butterfly-teknologi, nu opdateret til butterfly 2.0, og således en del anderledes end det tastatur, de fleste er vant til.

Det betyder, at du ikke får den helt samme dybe klik-fornemmelse på tasterne, og i første ombæring virker det en smule underligt. Men i mit brug vænnede jeg mig hurtigt til det og er faktisk blevet svært glad for den nye taste-feedback.

Nedenunder tastaturet findes som bekendt trackpaden, og også her er der sket store ændringer. Den i forvejen store overflade er nu blevet endnu større, og med Force Touch teknologien får du en ret præcis klik-følelse overalt på trackpaden, uden reelt at trykke noget ned.

Touch Bar - Gimmick eller værktøj?

Den helt store nye feature, ikke bare ved tastaturet, men på MacBook Pro’en generelt, er den nye touch bar. De klassiske funktionstaster for oven er blevet udskiftet med denne aflange touch-skærm, som skifter udseende alt efter hvilket program du bruger.

Det er et nyt og innovativt træk fra Apple, men du får også lov at betale prisen for det, godt 2.500 kroner mere end modellen uden.

Det store spørgsmål er så, om der her er tale om en gimmick eller et brugbart værktøj, og her hælder jeg nok mest til den sidste kategori.

Jeg har brugt touch baren langt mere, end jeg først havde regnet med, og især er det smart, hvis du afspiller lyd/video i Spotify eller Safari, hvor du, selvom du befinder dig i et andet program, kan få en scrollbar frem, så du kan spole frem/tilbage, som det passer.

En anden lidt banal men rigtig smart feature er muligheden for at kunne kontrollere lyd- og lysstyrke via en scroll funktion, ligesom man kender det fra en mobil-enhed.

Alt i alt synes jeg godt man kan kalde touch baren for et nyttigt værktøj, men også et dyrt et af slagsen, og jeg tror virkelig selv man skal afprøve denne nye styreteknik, før man kan slutte om den er brugbar for én.

Den virker pt. bedst med Apples egne applikationer, men så snart flere tredjepartsudviklere får implementeret teknologien, tror jeg, der er potentiale til en lang række smarte funktioner.

Det skal yderligere også nævnes, at tænd/sluk-knappen nu har fået integreret Touch-ID, så du kan låse computeren op, skriver koder og betale med din finger, og det fungerer ligeså godt og hurtigt som på iOS-enhederne.

Porte eller mangel på samme

Apple er som bekendt ikke bange for at tage drastiske træk, hvad angår deres produkters indgangsporte. Senest fjernede de jackstikket fra iPhone 7 og tidligere har det været Mac’ens diskdrev, de skrottede som nogle af de første.

Mens jackstikket får lov at blive på MacBook’en, så er historien en anden for den klassiske USB-indgang, der må lade livet på. I stedet er maskinen udstyret med 4 thunderbolt 3.0 indgange med USB Type-C, og det er et træk, som der i den grad har været delte meninger om.

Jeg hører efter et par ugers brug til den del, der er helt okay med det. Jeg har skaffet en enkelt adapter, der giver mig en almindelig USB-port og en HDMI-udgang, og det har fungeret ganske fint.

Allerede nu findes der mange USB Type-C tilbehør som eksterne harddiske og forskellige tilslutningskabler, og der vil kun komme flere til. Derudover fås langt de fleste keyboards og lignende i trådløse udgaver.

For mig at se er vi igen i en situation, hvor det virker lidt surt at give slip på en standard, vi er vant til, men som på sigt bliver glemt, i takt med at Type-C bliver mere udbredt.

Jeg kan dog ikke se, hvorfor de ikke kunne få plads til en SD-kortlæser, eftersom det trods alt stadig er standarden for foto- og videooverførsel. Det kan man sige er knapt så meget Pro.

Kører upåklageligt

MacBook Pro hedder Pro for en grund, og når det kommer til ydelse og performance forventer man således en stærk præstation fra maskinen.

Den er pakket med sjette generation af Intel Core med to kerner og bundfrekvensen hedder nu 2,9 GHz (Intel Core i5), og til større arbejde kan frekvensen boostes til 3,1 GHz som standard.

Apple lover op til 130% hurtigere grafik og op til 100% hurtige flash lager med den forbedrede SSD-teknologi.

I dagligt brug og til de fleste hverdagsopgaver klarer computeren det uden problemer, men også til højkvalitets videoredigering samt videospil i HD-opløsning fungerer MacBook Pro’en upåklageligt.

Derudover er blæseren i computeren slet ikke til at høre, selv når der skal arbejdes hårdt, hvilket er utrolig rart.

Batteriet er kun lige godkendt

Med de 49,2 Wh lover Apple en levetid på op til 10 timer når det gælder internetsurfing og afspilning af iTunes-film. Derudover bryster MacBook Pro sig af en standbytid på op til 30 dage.

I testperioden nåede jeg dog aldrig helt op på de lovede 10 timer, og oftest måtte jeg fodre den efter omkring 8 timer. Således er batteriet altså ikke noget prangende, og jeg er tilbøjelig til at påstå, det er en smule værre end tidlige Pro-modeller.

Fejl på iPhone 6S: Sådan får du nyt gratis batteri

Imponerende lyd

Et punkt hvor de ældre modeller dog blegner i forhold til den nye udgave er på lydsiden. Aldrig før har computerhøjtalere imponeret mig så meget, og det samme gælder alle omkring mig, som jeg har afspillet musik for.

Når det drejer sig om lyd, gør Apple det altså rigtig godt for tiden, og også på de seneste iPad Pro’s har lyden været sublim.

Det er ikke fordi, det er så tit, at man afspiller lyd direkte fra computeren, men det er rart at have et sæt højttalere, der så bare leverer varen, når det ønskes. Denne evne er faktisk en af mine yndlingsting ved den nye Pro.

Det med prisen

Vi er kommet til det punkt, der som nævnt tidligere, har været det helt store omdrejningspunkt ved omtalen og ikke mindst kritikken af den nye MacBook Pro, nemlig prisen.

Den mindste model uden touchbar, med en lidt mindre processor og kun to porte starter på 12.999 kroner. Skal du have fat i 13" med touchbar, begynder prisen på 15.499 kroner, og endeligt ligger 15 tommerens startpris på mere end 21.000 kroner.

Jeg tror ikke, der er mange, som vil bestride det faktum, at det er rigtig mange penge for en computer. Det helt store spørgsmål er så bare, om prisen på nogen måde kan forsvares, når man ved, der findes andre lignende maskiner, som er billigere?

Svaret er det kedelige; at det afhænger af så meget.

For at I forstår mit ståsted, så har jeg gennem de sidste fem år kun haft én computer, som jeg har været mere end tilfreds med, og den har været fra Apple.

Der findes uden tvivl mange, der, ligesom jeg, på den ene eller anden måde er blevet fast bruger af et bestemt styresystem, og som med sikkerhed vil købe en computer fra samme system næste gang, uanset hvad den anden lejr har at byde på.

Derfor bliver min konklusion også, at denne computer er for Mac-brugeren, der er klar på at smide en god portion penge for til gengæld at få en ekstrem lækker computer, der brillerer på alle vitale punkter, har smarte nye og funktioner, og som forventeligt holder i mange år.

Er det mange penge? Ja, det er det uden tvivl, og derfor lander vi heller ikke på topkarakterer. Men selvom der er tale om en høj pris, så retfærdiggør det ikke automatisk en dårlig bedømmelse, for det her er bare en imponerende maskine, som vækker en enorm arbejdslyst og glæde, hver evig eneste gang man åbner låget.

MacBook Pro, vi lander på 5 ud af 6 stjerner.

Artiklen bringes i samarbejde med mobilsiden.dk