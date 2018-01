Macron mindes døde bladtegnere fra Charlie Hebdo-angreb

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, deltog søndag i mindehøjtideligheder for angrebene på det franske satiremagasin Charlie Hebdo og på et jødisk supermarked i Paris.

Søndag er det tre år siden, at angrebet på Charlie Hebdo fandt sted. Her blev 12 personer blev dræbt, heriblandt journalister, bladtegnere og en politimand.

Mindehøjtideligheden blev efter ønske fra de pårørende afholdt i en rolig manér. Præsidenten lagde en krans til minde for ofrene foran Charlie Hebdos tidligere kontorer.

Macron havde selskab af journalister fra magasinet, medlemmer af sin regering og Paris' borgmester, Anne Hidalgo.

Mindehøjtideligheden foregik ved, at navnene på ofrene blev læst op foran kransene. Præsidenten mindedes også politimanden Ahmed Merabet, der blev dræbt tæt ved Charlie Hebdo.

En lignende ceremoni blev afholdt ved det jødiske supermarked, hvor fem personer blev dræbt to dage efter angrebet på satiremagasinet.

Charlie Hebdo udgiver fortsat deres opsigtsvækkende magasin som før. Dog ligger deres kontorer i dag på et hemmeligholdt sted.

Angrebet på Charlie Hebdo blev udført af to franske brødre Said og Chérif Kouachi, der havde svoret troskab til al-Qaeda. Det skulle angiveligt være hævn for, at magasinet havde portrætteret profeten Muhammed.

Brødrene nåede at flygte fra gerningsstedet. Men to dage efter blev de dræbt i et opgør i Dammartin-en-Goële nordøst for Paris.

Dagen efter angrebet på Charlie Hebdo blev en kvindelig betjent dræbt af en tredje gerningsmand, Amedy Coulibaly.

Den 9. januar trængte han ind i et jødisk supermarked. Her tog han gidsler og endte med dræbe fire personer, inden han selv blev dræbt af politiet.

I alt blev 17 personer dræbt som følge af angrebene over de tre dage.

Efterfølgende sendte hele verden sine tanker til ofrene gennem sociale medier med sloganet "Je Suis Charlie" eller på dansk "Jeg Er Charlie".

/ritzau/AFP