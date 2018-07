Macrons tidligere sikkerhedsvagt sigtes for vold

En tidligere sikkerhedsvagt for den franske præsident er søndag blevet sigtet for blandt andet vold.

Det kommer, efter at en optagelse har cirkuleret på sociale medier, som viser sikkerhedsvagten, Alexandre Benalla, overfalde demonstranter den 1. maj.

Også en ansat i præsident Emmanuel Macrons regeringsparti er sigtet i sagen. Det samme er tre politifolk, der er mistænkt for at have udleveret videomateriale til Benalla for at hjælpe ham med at rense sit navn.

Sikkerhedsvagten blev fyret fredag, efter at avisen Le Monde havde offentliggjort en videooptagelse, som viser sikkerhedsvagten slå og trampe på en mandlig demonstrant under en 1. maj-protest i Paris.

Siden blev endnu en video offentliggjort, der viser Benalla smide en ung kvinde i jorden.

Begge har sagt, at de vil vidne i sagen mod Benalla.

Sagen har lagt pres på præsident Macron. Den betegnes af flere medier som den hidtil mest skadelige i hans tid som præsident.

Han er blevet kritiseret for at have forholdt sig tavs om sagen, men en talsmand for regeringspartiet forsvarer præsidenten.

Hvis Macron udtaler sig, "vil vi have forargede kommentatorer overalt, som vil sige, at hans udtalelser kan påvirke efterforskningen", siger talsmanden, Gabriel Attal.

Lørdag meddelte lederen af det franske underhus, at Macrons indenrigsminister, Gérard Collomb, mandag skal udspørges om sagen i et åbent samråd.

Ifølge flere medier kendte Collomb angiveligt til sikkerhedsvagtens voldelige optræden, inden sagen kom frem i offentligheden.

Den 26-årige Benalla blev suspenderet i to uger uden løn i maj, men han fortsatte derefter som en del af sikkerhedsopbuddet omkring præsidenten.

Blandt andet var han med præsidenten til finalen ved VM i fodbold i Moskva for nylig. Flere fotos viser Benalla om bord på landsholdsspillernes bus.

I politiet og blandt politikere har der været dyb undren over, at sagen ikke førte til en øjeblikkelig afskedigelse.

Foruden sigtelsen for vold er Benalla også sigtet for at have udgivet sig for at være politimand, fordi han var iført en af politiets hjelme under demonstrationen.

Desuden anklages han sammen med tre politifolk for ulovlig brug af overvågningsbilleder.

/ritzau/AFP