Ikonisk badehotel overtaget af berømt restauratør-par

Intet bliver, som det plejer, skrev VesterØL for nylig i et opslag på Facebook.

- Nu ved i hvorfor, stod der.

Efter flere år med konstant "udsolgt" på bookingsystemet, må værtsparret på VesterØL, Kamilla H. Kristensen og Thomas Wetle Andersen, indse, at de er nødt til at udvide kapaciteten.

Det sker fra 1. februar, hvor de har overtaget Hotel Strandgaarden i Vesterø på Læsø, som har ligget samme sted i snart 300 år.

- Det var et tilbud, vi ikke kunne sige nej til. Siden vi takkede ja, har vi gået i en konstant følelse af lykke. Vi var jo målløse over tilbudet og hjerterytmen røg ud af takt, lyder det fra parret, der har måttet vente to måneder med at skrive under og offentliggøre den store nyhed.

De har i forvejen masser af projekter i gang og er berygtet for ikke at give op, når der er besværligheder og udfordringer forude. Senest har de etableret en Restaurant VesterØL 2.0 i Tisvildeleje og måtte måske være tilfreds med det for en stund, men nej. Der skulle ske noget med VesterØL på havnen i Vesterø. Der var blevet for trangt, og der var et reelt behov for at lave mad til flere forskellige slags mennesker.

- Vi sagde også ja til at overtage Strandgaarden, fordi vi havde brug for at skabe mere alsidighed både for os selv men vigtigst af alt, også for gæsten, siger de to, der begge har arbejdet på Strandgaarden.

Sæsonen 2014 var Thomas Wetle Andersen køkkenchef (tv) og Kamilla H. Kristensen ansat på Strandgaarden. Arkivfoto

Nye menuer

Som det er i dag, er der en fast menu på VesterØL - det vil de gerne til dels gøre op med. Derfor bliver gourmet-menuen på VesterØL trukket med over til Strandgaarden og får navnet VesterØL Experience og kun tilgængelig fra torsdag til lørdag. De resterende dage skal der også være mad til de overnattende gæster, og de skal have noget forskelligt at vælge imellem.

- Mandag til onsdag bliver der serveret snacks, hovedret og dessert i badehotellets ånd, som vi alle kender det fra Tv2’s bedste sendetid. Torsdag til lørdag bliver der serveret det, som vi kender fra VesterØL, siger køkkenchefen og fortsætter.

- Selvfølgelig skal gæsten ikke kun have den mulighed, at spise samme 12 serveringer hver dag på et badehotel. Nogen gange har man også bare lyst til en fisk stegt på ben og en god flødebaseret smovsedessert. På den måde håber vi også, at vi kan skabe et lidt mere mangfoldigt køkken, lyder det fra parret.

Strandgaarden har i dag 22 værelser fordelt på hovedbygningen og en moderne tilbygning. Arkivfoto

Noget til alle

Mangfoldighed betyder også, at der er noget for enhver smag.

- Det er ikke alle, der ser det at spise som en oplevelse. Nogen vil også bare gerne blive mætte og så videre derfra. Men lige så klassisk det kan lyde, ligeså u-klassisk skal det være. Vi har på ingen måder tænkt os at holde os inden for rammerne. Det skal være uforudsigeligt, siger Kamilla H. Kristensen og Thomas Wetle Andersen.

De overtager et Strandgaarden Badehotel, som de gerne vil give deres eget præg. Det betyder flere faciliteter på matriklen og en renovering af restaurant og værelser.

- Vi skal have renoveret og moderniseret værelserne, og restauranten skal have en ordentlig overhaling. Der er store planer med gårdspladsen og haven, for der skal ganske enkelt være flere faciliteter på stedet til de overnattende.

- Uuuhh, vi har så mange ideer, men vi må dog begrænse galskaben en smule, da vores første åbningsdag allerede er i påsken 13. april, siger Kamilla H. Kristensen, der i modsætning til gemalen er født og opvokset på Læsø.

Alt det skal de næste måneder gå med, og indtil da er der ingen grund til at være bekymret, hvis man er én af dem, det er lykkedes at få bord på VesterØL. For bookingen flytter med over på Strandgaarden.