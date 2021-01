Kendt restaurant overtager Restaurant Svanelunden i Hjørring

I december kom det frem, at Restaurant Svanelunden var kommet under konkursbehandling, og at fire ansatte havde mistet deres job.

Restauranten er ejet af logen Serapionsordenen, Sct Olai, der gennem tiderne har bortforpagtet restauranten til mange forskellige - nu er der tilsyneladende godt nyt for stedet.

I hvert fald oplyser restaurant Abstrakt i Hirtshals på sin facebook-side, at man overtager driften sammen med en kompagnon, Niclas Ettrup.

- Hvis man stopper imens legen er god, bliver den aldrig fantastisk, lyder det i opslaget.

- Vi åbner i foråret, når restriktionerne tillader det, så et endeligt tidspunkt kan vi desværre ikke give Jer. Vi har i lang tid overvejet og synes nu, at tiden er den helt rigtige til at udvide forretningen - og især når så smukke lokaler og unik beliggenhed byder sig, kan man jo ikke sige nej. Vi glæder os sindssygt meget til at komme i gang og vise Jer vores tanker og ideer med stedet, hedder det endvidere.