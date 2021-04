Bekræftet: Disse caféer åbner allerede 21. april

Med genåbningsplanen er der lagt op til at vores restauranter og caféer kan investere gæster indenfor allerede den 6. maj. Og det glæder vi os selvfølgelig til!

Men nogle steder har mulighed for at åbne op lidt før tid. Nemlig de restauranter og caféer, der har en terrasse eller en baggård, hvor de kan lave udeservering. Og de må altså åbne allerede den 21. april. Du skal huske det varme tøj og finde solbrillerne frem, for det er altså kun tale om servering udenfor i den friske luft.

Vi har været lidt på jagt og fundet de steder i Aalborg, der på nuværende tidspunkt har meldt ud, at de åbner den 21. april. På listen finder du:

Den Bette Kro

Penny Lane

Café Klostertorvet

Café Vi2

Caféministeriet

Café Peace

Kystens Perle

Ma Petite France

Kochs Kaffebar

Husk at blive testet

Hvis du gerne vil ud og nyde godt af, at caféerne åbner, så skal du huske at blive testet. Inden du kan sætte dig til bords, skal du nemlig fremvise dit coronapas.

Dit coronapas skal vise, at du enten er blevet fuldt vaccineret eller fremvise en negativ coronatest, der er maks. 72 timer gammel. Og så er det jo heldigt, at der lige er åbnet et nyt lyntestcenter i smørhullet af Aalborg.

Det nye testcenter i midtbyen kan du læse mere om her.

God fornøjelse!