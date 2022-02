Brand tog Thorbjørns livsværk: Det var sgu træls. Men pyt - vi skal videre

BRØNDERSLEV:17. maj 2018 står skarpt i erindringen hos kok Thorbjørn Blicher og hans hustru Mette. Den nat ringede en vagt til forpagterparret, der bor i Ø. Brønderslev. Den korte besked lød, at deres restaurant i Brønderslev brændte.

Da han svingede bilen ind i Nørregade, kunne han ikke se flammer fra Restaurant Hedelund - alt han kunne se var brandbiler, blå blik og en stor skare tilskuere på vejen.

- Jeg tænkte, at det nok ikke var så slemt.

Men da han passerede hovedindgangen, blev han mødt af et grådigt flammehav. Og Mette og Thorbjørns livsværk gennem 19 år var med branden sendt til tælling.

- Jeg har ingen længsel efter at blive selvstændig. Nu skal yngre kræfter have deres fingre og tegnebog i klemme - det behøver ikke være mig, griner Thorbjørn.

Men pyt ... fremad

De næste mange måneder forventede og håbede forpagterparret - og mange af byens borgere - at Brønderslev Kommune ville genopføre restauranten i rododendronparken for forsikringssummen. Men i december stod det klart for Thorbjørn, at det ikke kom til at ske.

I marts 2019 gik nedrivningen af den nedbrændte Restaurant Hedelund i gang, og kommunen nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle overveje Hedelunds fremtid.

Og hermed sagde Mette og Thorbjørn Blicher endeligt farvel.

- Det var ikke sådan, det skulle slutte, men” Shit happens - get over it”, siger han til sig selv.

- Men vi havde en god forretning med en masse dejlige gæster fra nær og fjern. Tag ikke fejl af det, understreger han.

Hedelund brændte på et tidspunkt, hvor samfundet var i vækst og fremtiden tegnede særdeles positiv.

- Og vi var helt med og klar. Da jeg kørte hjem om eftermiddagen, havde jeg lige skruet to lamper op på et nyrenoveret toilet på første sal. Det var sgu træls. Men pyt ... fremad. Ikke tilbage. Vi skal videre.

Thorbjørn har holdt fest for familier i generationer, og for mange familier var Hedelund det naturlige samlingssted, når der skulle fejres dåb, konfirmation, bryllup, sølvbryllup, guldbryllup og fødselsdage.

Et lukket kapitel: Det er ikke synd for mig

Nu er Restaurant Hedelund et lukket kapitel for Thorbjørn - om end han fortsat undrer sig over forløbet og over de beslutninger, der blev truffet politisk. For set med hans øjne kunne restauranten uden problemer være genopbygget for forsikringssummen. I stedet blev den erklæret totalskadet.

- Mette og jeg har affundet os med tingenes tilstand, og skulle vi have ventet på, at Hedelund blev bygget op igen, havde det haft lange udsigter, smiler Thorbjørn med et skuldertræk.

I dag er der en bar græsplæne, hvor restauranten lå.

- Det er ikke synd for mig. Det er synd for byen og parken, mener Thorbjørn, der har holdt sig ude af debatten om fremtidens Hedelund. En debat der snart har kørt i fire år. Lige nu arbejder lokale kræfter på at få et spisested indtænkt i et større projekt i den gamle fabriksbygning ved siden af parken. Og planen har et byrådsflertal i ryggen.

Lønmodtager: Ikke af nød men af lyst

I 2019 blev Thorbjørn ansat som kok i køkkenet på Hotel Phønix i Brønderslev. Og her stortrives han.

- Jeg var faktisk lidt i tvivl, om jeg skulle arbejde som kok igen - men jeg fandt frem til, at det skulle jeg. Og jeg er jo ikke kommet herfra endnu, griner han.

- Jeg er her ikke af nød men af lyst, understreger han.

Thorbjørn føler sig godt hjemme i hotellets køkken. Og for ham er der ikke forskel på, om han laver mad i sit eget køkken på Restaurant Hedelund eller om han som lønmodtager laver mad i køkkenet på Hotel Phønix. Den faglige stolthed er intakt.

- Jeg går stadig i køkkenet for at gøre mit bedste. Og glade gæster må være målet - hver dag.

- Jeg har ingen længsel efter at blive selvstændig. At være her giver mig mulighed for mere fritid, og den vil jeg gerne bruge sammen med min kone og mine voksne børn og barnebarn. Sådan ser jeg på det i dag: Der er også et liv ved siden af arbejdet. Nu skal yngre kræfter have deres fingre og tegnebog i klemme - det behøver ikke være mig, griner han.

Kokkeknivene er skarpe og klar til brug efter den seneste nedlukning.

Gæsterne er ambassadører

Som kok er Thorbjørn på arbejde, når folk har fri og ferie. - Til gengæld skal jeg så ikke tidligt op om morgenen, påpeger han.

- Jeg tager kokkejakken på og af, men min kokkehjerne har jeg på 24-7. Jeg var otte år, da jeg bestemte mig for at blive kok. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Min far var maskinarbejder, og ingen i familien er tjenere eller kokke.

- Men jeg elsker mad, og min glæde ved at lave maden er faktisk større, end at spise den. Det er fedt, at gæsterne tager herfra med en god smag i munden. Gæsterne skal være glade, for de er ambassadører til det næste arrangement, tilføjer han og understreger, at han udgør en del af et team.

Ærligt mad og blus på komfuret

Kendis-kokke, fine retter og ditto titler imponerer ikke Thorbjørn. Slet ikke. Selv er han direkte og ærlig - og det samme er den mad, han laver i hotellets køkken.

- Jeg sætter lige så stor en ære i at lave flæskesteg med sprødt svær og en god sovs, som en kalvemørbrad bagt med krydderurter. Jeg laver mad som gæsterne vil have - det ændrer jeg ikke på, siger Thorbjørn

Siden hans ansættelse på Hotel Phønix i Brønderslev har corona spændt ben i flere og lange perioder.

Men nu er hotellets køkken genåbnet, og Thorbjørn har tilmed fået en god kokke-kollega.

- Der er fuldt blus på komfuret igen. Vi er så klar til at lave mad til à la carte i restauranter og til selskaber både i og ud af huset.