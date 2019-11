Byen har fået en ny morgenmadscafé

AALBORG:Bag disken hos Aalborgs nyeste spisested kan du møde indehaver Akram Walid El-Hajj, der også står bag den kendte sandwichkæde Bogø sammen med sin bror.

- Jeg har stået meget i vores Bogøforretning på Gugvej, og her oplevede jeg, at mange kunder efterspurgte tidligere åbningstider, sådan at de kunne få morgenmad og mad med på arbejde til frokost, fortæller Akram Walid El-Hajj.

- Det åbnede mine øjne for, at jeg kunne åbne en lille butik, fortsætter Akram Walid El-Hajj, og derved opstod de første planer om at åbne en morgenmadscafé i byen.

Raw Juice & Breakfast tilbyder blandt andet traditionelle bagervarer. Foto: Kim Dahl

Maden har fået et twist

Raw Juice & Breakfast får leveret brød fra Haals Bageri hver morgen, men konceptet er lidt mere avanceret end de velkendte brødudsalg, som ellers findes i byen.

- Det er sådan lidt halvt bager, som man kender en traditionel dansk bager med smurte rundstykker og så videre, men så har vi også lidt ekstra, fortæller Akram Walid El-Hajj.

På menukortet Hos Raw Juice & breakfast kan du derfor udover brød også finde juicer, wraps, bagels med fyld, omelet, pandekager, milkshakes, overdådigt pyntede donuts og mange andre delikate retter. Der er næsten noget for en hver smag, og det varierende udvalg har også været en stor prioritet for Akram Walid El-Hajj.

- Vi har rigtig meget at vælge imellem, sådan at der både er noget for dem, der foretrækker det simple, og dem der gerne vil have noget mere specielt, fortsætter Akram Walid El-Hajj.

Hos Raw Juice & Breakfast kan man både købe maden som take away eller spise i caféen. Foto: Kim Dahl

Åbningen er gået over al forventning

Et facebookopslag med annoncering om gratis Nutellasandwiches fik lokket en del kunder til i løbet af den første åbningsdag, men i køen til de sprøde lækkerier fik en af spisestedets andre retter hurtigt ben at gå på.

- En kunde i køen ville prøve en wrap med halloumiost, og det smittede simpelthen til personen bagved, og sådan fortsatte det faktisk, indtil vi var løbet tør for halloumiost. Jeg måtte derfor køre hen til vores leverandør for at hente mere ost, griner Akram Walid El-Hajj.

Raw Juice & Breakfast slog dørene op mandag 28. oktober 2019, og Akram Walid El-Hajj er glad for, at hans nye spisested har fået så god en modtagelse.

- Jeg har ikke rigtigt gjort reklame og offentliggjorde først åbningsdagen 12 timer før, men vi har allerede haft mange forbi i den første uge, fortæller han.

Snart kan byens borgere også se frem til flere gratis lækkerier fra Raw Juice & breakfast, for Akram Walid El-Hajj har nemlig endnu en gestus i ærmet.

- Inden længe vil vi dele gratis donuts ud, vi skal bare lige først være sikre på, at leverandøren har nok donuts på lager, sådan at vi ikke løber tør, fortæller Akram Walid El-Hajj.

Du finder Raw Juice & Breakfast på Gugvej 89, 9210 Aalborg SØ eller på facebook under navnet Raw Food - Aalborg.