Café Luna klar med dato for genåbning

AALBORG:Savner du også bearnaiseburgeren fra en af Aalborgs ældste caféer? Så vil det nok glæde dig at høre, at du fra 1. november igen kan gå på Café Luna.

Det bliver dog uden Masterchef-finalist Nanna Boje Carlsen, som ikke længere er en del af teamet. Hun har tidligere skrevet på sin Instagram, at hun er blevet sygemeldt, og nu er hun altså færdig med at arbejde på caféen.

- Vi har valgt at gå hver til sit, men vi takker Nanna for indsatsen i de sidste fem måneder, og så ønsker vi hende alt held og lykke, fortæller tidligere AaB-spiller Jacob Krüger, som er en del af ejerkredsen i caféen.

Han lover, at ambitionsniveauet på caféen dog ikke sænkes efter nedlukningen. Sammen med resten af teamet bag Café Luna arbejder han for tiden på højtryk for at kunne melde den nye køkkenchef ud.

Og så kan du glæde dig til et nyt menukort med nye retter - dog bevares gæsternes favoritter fra det nuværende menukort.

Med al sandsynlighed kan du altså fra 1. november atter mæske dig i en burger fra den klassiske café - om den med bearnaise består, er vi dog ikke blevet lovet.