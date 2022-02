Den første nord for fjorden: Henriette i spidsen for ny kaffebar

HJØRRING:Henriette Suna glæder sig til at byde gæsterne indenfor i Espresso House i Metropol ShoppingCenter.

Henriette er leder af Hjørrings nye kaffebar, der åbner fredag 18. februar.

- Vi glæder os helt vildt til at møde kollegaerne i Metropol og lokalbefolkningen. Og vi åbner med et brag af en åbningsfest fredag lige inden vinterferien. Det er perfekt. Der venter både rød løber, konfetti, gode tilbud, en goodiebag til de første 100 gæster - og et personale, der bare er SÅ klar, smiler Henriette, der har titlen coffeeshop manager.

Inde bag det nedrullede gitter i Metropol tager den nye kaffebar form - og skiltet er kommet op på facaden.

Med åbningen i Metropol ShoppingCenter får Espresso House den første kaffeshop nord for fjorden. - Så det forpligter jo, smiler Henriette,

Mange års erfaring

Henriette Suna er 42 år og fra Biersted. Hun har et link til Hjørring via sin kæreste, der er fra byen. Og parret lufter da også tanken om at flytte til området om nogle år, når Henriettes to sønner på 12 og 15 år er færdige med folkeskolen.

Henriette har de seneste to år arbejdet som butikschef på Circle K i Aalborg og Nørresundby. Hun har tidligere drevet egen grillbar i Aabybro. Og gennem en årrække har hun høstet erfaring som leder på blandt andet McDonalds og Sunset Boulevard. Hermed er butiks- og personaleledelse langt fra fremmed for hende.

- Jeg er også vant til at have fokus på kundeservice og glæder mig til at servere kaffe, sandwich, brød og salater - og løse problemer, hvis noget driller.

Bygger op fra bunden

Med jobbet som leder af Espresso House i Hjørring får hun mere familievenlige arbejdstider - og slipper for køreturen gennem tunnellen.

- Men først og fremmest er det en helt ny kaffebar, som jeg kan være med til at bygge op fra bunden. Jeg kommer ikke ind og overtager et team. Her kan jeg være med til at præge arbejdspladsen og gøre den til et godt sted for både medarbejdere og gæster. Det betyder meget for mig.

Hun vil også prioritere, at der i Hjørring skal være tid til at få en sludder med de lokale kunder og hygge om gæsterne.

- Det forpligter

- Så det forpligter jo, smiler Henriette, der er klar til at gøre sit allerbedste for at gøre kunderne glade med mad og drikke i hyggelige omgivelser.

Lige nu er Henriette og hendes hold under oplæring i kædens kaffebarer i Aalborg. På den måde lærer de alt om firma-kulturen og de daglige rutiner.

I dagene op til åbningen rykker det nye team ind og sikrer, at alt er klar.

- Torsdag inden åbningsdagen er der familieaften for medarbejdernes familier - det er en slags generalprøve, inden det for alvor går løs om fredagen. Og det bliver første aften, vi får lov at arbejde sammen som et hold, smiler Henriette.