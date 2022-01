Helga og Henrik kan fejre 40 år som kropar

SULDRUP:Siger man Suldrup Kro, så kan man ikke undgå også at sige Helga og Henrik.

Kroparret har nemlig de sidste 40 år været synonym med kroen på Hjedsbækvej i Suldrup.

Derfor er den 15. januar 2022 også en festdag i hele Suldrup og omegn, når ægteparret fejrer deres 40 års jubilæum.

Som med så meget andet, så kommer corona også til at påvirke festlighederne, men det er ikke noget, der kan slå kroparret ud.

På en måde har de nemlig prøvet det før, for også ved åbningen i januar 1982 spillede de ydre omstændigheder kroparret et puds.

Overtagelsen af kroen skulle nemlig have været fejret med et brag af en nytårsfest 1. januar 1982. Men her kom stormen i 1981, der raserede store dele af Rold Skov, i vejen, og håndværkerne nåede derfor først at få alt klar til en åbningsfest den 15. januar 1982.

Det store 40 års planlagte jubilæumfejring 15. januar er dog udsat på ubestemt tid indtil corona situationen tillader det.

Stor forvandling siden 1982

Suldrup Kro har gennemgået en rivende forvandling siden kroparret Helga Jensen og Henrik Pedersen slog dørene op 15. januar 1982.

Dengang ved overtagelsen at være kendt for sine velbesøgte baller og festlige aftener med fuld blæs på diskomusik i højtalerne og massevis af unge mennesker til at være et af nordjydernes foretrukne steder at holde familiefester med hygge og hjemmelavet mad.

I dag har Suldrup Kro ifølge parret fokus på selskaber, weekendophold på kroen, en lækker restaurant og mad ud af huset i stor skala.

- Vi har godt og vel 200 selskaber på kroen om året, ligesom vi har rigtigt meget mad ud af huset. Desuden er vores a la carte restaurant altid godt fyldt både torsdag, fredag og lørdag. Her sørger vi fortsat for at der altid er rigeligt på tallerkenen, så alle bliver mætte, fortæller Henrik Pedersen og tilføjer:

- Når det gælder overnatninger, har kroen kun tre værelser på første sal, indrettet i 2011. Men det bliver alligevel til næsten 1100 overnatninger om året.

Også påvirket af coronaen

De sidste to år har coronaen drillet krodriften som alle andre steder, men også her har kroparret formået at holde skruen stødt i vandet ved at tænke ud af boksen og være lidt kreative.

- Vi har satset stort på mad ud af huset i de perioder, hvor vi har været tvunget for at lukke ned for selskaber i huset. Vi har øget vores salg via de sociale medier som Facebook og Instagram. Det har fået os godt igennem krisen langt bedre, end vi havde turde håbe, erkender Henrik Pedersen.

Efter en lille nedgang i omsætningen i 2020, så er 2021 ifølge kroparret blevet et af de bedste år nogen sinde med en omsætningsstigning på 20-25 procent.

- Derfor har vi også klaret os igennem corona krisen uden nogen form for hjælpepakker. Til gengæld har vi haft rygende travlt med at sende tapas og andet take away ud af huset, erklærer Henrik Pedersen stolt.

Derfor har kroparret da heller ingen planer om at stoppe, selvom de nu kan fejre 40 års jubilæum.

- Vi bliver ved så længe vi synes det er sjovt, erklærer Henrik Pedersen og Helga Jensen.