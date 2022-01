Her får du 1,5 kilo kød i din burger - og spiser du hurtigt er den gratis

GJØL:Er du en af dem, der altid har plads til en bid burger mere i maven?

Som gang på gang bliver skuffet over størrelsen på byens burgere og længes efter de gode gamle dage, hvor bøffen var lidt større?

Eller måske du kender nogen, som har ekstra plads i maven, når det er til oksekød, bacon og ost i en dejlig blød bolle?

Så skal du sandelig ikke skuffes mere. Hop i bilen og tag en sulten makker med, og så går turen til Gjøl. Fra i dag har Gjøl Kro nemlig introduceret et helt forrygende nyt tiltag: Monsterburgeren!

Den lyder vild, og det er den også, faktisk så vild, at Peter Kjeldgaard som er indehaver af kroen tror på, at den kommer til at trække aalborgenserne til Gjøl:

- Jeg er optimist, og jeg gør ikke noget halvt. Der er allerede nogen, der har ringet og sagt, at de kommer en 10-12 stykker for at prøve burgeren, fortæller han.

Og forklaringen er ifølge kroejeren såre simpel:

- Der er noget med, at unge mennesker elsker, når det bliver stort og vulgært, og når man så endda kan konkurrere og få den gratis, så er den hjemme. Alle nordjyder elsker jo, når tingene er gratis, griner han.

Du får intet mindre end et helt kilo oksekød og et halvt kilo bacon i burgeren, som desuden indeholder store mængder af ostesauce og selvfølgelig serveres med fritter og en kold fadøl.

De mange lag af bøf og bacon skal nok give de burgerhungrende nordjyder kamp til stregen, når burgeren skal bekæmpes på 30 minutter. Foto: Alberte Nilsson

Du må slippe 285 kroner for hele menuen - medmindre du altså spiser hurtigt, og det er her, du - og din sultne ven - skal bemærke:

Får du guffet hele burgeren inklusiv fritter og fadøl på under en halv time, så får du den simpelthen kvit og frit - det er da et tilbud, enhver nordjyde kan forstå?

Peter Kjeldgaard fortæller, at han kan lave omkring 15 monsterburgere om dagen - derfor er det altid en god ide at bestille et bord, hvis du skal prøve kræfter.

Du finder burgeren på Gjøl Kro, Fjordgade 18, Aabybro fra onsdag 5. januar.

Hvad venter du på?

