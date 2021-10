Hobro Brød kåret som Nordjyllands bedste bageri

HOBRO:Nordjyllands bedste bageri ligger i Hobro - i toppen af byens gågade. Det mener i hvert OpdagDanmarks brugere, der kårer Hobro Brød som nummer et i en tæt afstemning.

- Det betyder alt og er en megafed anerkendelse, siger en glad indehaver af Hobro Brød, Mads Nymann, til Nordjyske torsdag, da den gode nyhed stadig er frisk som nybagt brød fra ovnen.

- De kan åbenbart smage kvaliteten - at det er godt brød, de får med hjem. Og så tror jeg også, det betyder noget, at vi har god service, smiler og er venlige, siger Mads Nymann.

Hobro Brød vandt med 2287 stemmer, mens sidste års vinder, Vejgaard Bageri, fik 2192, så det var meget tæt løb.

- Jeg kan slet ikke forstå, at jeg kan slå en dygtig bager som Henrik i Vejgaard, siger Mads Nymann ydmygt.

Da han åbnede Hobro Brød 1. marts 2020, var det samtidig hans debut som selvstændig bagermester. Og det er gået over al forventning.

- Vi er blevet kendt for vores surdejsbrød. Det er fedt, at jeg kan få lov til at eksperimentere, og at kunderne tager godt imod det. Det skal de have tak for, siger Mads Nymann.

Da Nordjyske kiggede indenfor, var personalet i gang med at pakke hvide æsker med sød "fredagshygge" i form af Kajkager, trøffelkugler og andre småkager.

Kåringen som Nordjyllands Bedste Bageri skal fejres af de ni m/k store personale, dog ikke med kage. De skal en tur ud i byen og spise, lover chefen.

Hvert år kårer OpdagDanmark Danmarks bedste indenfor kategorier som bedste bageri, pizzaria, burger og ishus.