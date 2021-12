- Jeg har altid haft en drøm om at holde jul for andre

HJØRRING:Når juleaften for alvor nærmer sig, trækker de fleste sig indenfor i hjemmet og koncentrerer sig om at hygge med familien.

Det gør Anette Bjerre, der ejer Café Rod også, men egentlig havde hun andre planer i år. Hun havde nemlig besluttet at holde en juleaften i sin café for trængte familier fredag eftermiddag, og det ville betyde, at hendes egen and kommer noget senere i ovnen end den plejer.

- Jeg har altid gerne ville holde juleaften for folk, der har det svært, og i år skulle det være, fortæller Anette Bjerre, som først kontaktede Den Blå Café, som holder sit eget julearrangement og derfor henviste til Home Start.

Home Start er en organisation, som formidler frivillige til at hjælpe trængte familier et par timer om ugen, og her kunne koordinator Annie Melgaard sagtens se ideen og behovet.

Hun sendte invitationer ud til de knap 40 familier, som organisationen har kontakt til, og det endte med, at fem takkede ja til en gratis juleaften på Café Rod.

- Det betød, at der ville komme 22 mennesker og det glædede vi os meget til ... jeg havde endda overtalt Julemanden til at kigge forbi med pakker til børnene, siger hun.

Juleaften - en gang i det nye år

Arrangementet var klappet og klart - men så udviklede den relativt nye coronavariant, omikron, sig så voldsomt, at Anette Bjerre besluttede at udsætte arrangementet.

- Egentlig måtte vi jo gerne holde arrangementet den 24. december, men det vil være svært at overholde afstandskravene i vores café - og ideen om at vi alle skulle sidde omkring et langbord, faldt til jorden, ligesom vi ikke ville kunne danse om juletræ, siger Anette Bjerre, som i stedet holder en juleaften en søndag i det nye år, når restriktioner og anbefalinger gør det muligt.

- Og det bliver stadig med ande- og flæskesteg, ligesom jeg har lavet en aftale med Julemanden om at han kigger forbi med en gavesæk, siger hun.

Familien var med på ideen

Anette Bjerre havde ikke svært ved at få sin familie med på ideen om et julearrangement for værdigt trængende.

- Mine børn er vokset op med en mor, som har givet dem alt muligt i julegave - en ged og hvad det ellers har været muligt at give for at støtte andre. Så de var klar med det samme - og er det også selv om arrangmentet først kan afvikles senere, forhåbentlig i januar måned, siger hun.

- Og så laver vi et kreativt hjørne, hvor børnene og forældrene kan klippe og klistre lidt - måske lidt julepynt til julen 2022, siger Anette Bjerre, som forventer at gentage arrangement den 24. december 2022.