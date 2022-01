Jin Shing er sat til salg

NØRRESUNDBY:Er du vild med takeaway, og bor du omkring Aalborg, så kender du helt sikkert den ikoniske grillbar Jin Shing på Hjørringvej 40 i Nørresundby.

Mens mange restauranter har holdt lukket og kørt lidt skævt siden covid-19 blev en realitet, så har takeaway-industrien blomstret. Og det gælder også for Jin Shing, som har oplevet en nedgang i omsætningen på drikkevarer, men ellers har oplevet et boom de seneste par år.

Den store grillbar åbnede for første gang i 1985, og siden er ejerskabet nedarvet fra far til søn. Men efter at have drevet restauranten i 25 år er Hung H. Tang efterhånden klar til at prøve noget andet.

- Det er ikke fordi, jeg skal slikke sol i Malaga, men jeg kunne have lyst til at prøve noget lidt mindre, hvor jeg ikke havde helt så mange arbejdstimer, siger han.

Indehaveren af Jin Shing er i salgstanker om grillbaren. Arkivfoto: Henrik Bo

Han er dog ikke klar til at sælge til hvem som helst. Han kalder det mere for en "sjov idé" end det egentlig handler om, at restauranten absolut skal sælges.

- Det har været en stor beslutning. Den er kun til salg for nogen, som vil drive den videre i samme ånd og med det samme koncept, fortæller han.

Og det handler især om den gode service og kvaliteten af mad. Der skal helst ikke ændres for meget på det - så beholder han hellere grillbaren selv.

- Det er jo bare for sjov - for lige at se, hvad der er af muligheder.

De øvrige familiemedlemmer, der arbejder i restauranten kan selv bestemme, om de vil blive ved med at arbejde i Jin Shing under eventuelle nye ejere, eller om de også har lyst til at prøve noget nyt.

Hvis du har lyst til at prøve kræfter med takeaway-branchen og elsker konceptet - og hvis mr. Jin Shing himself siger god for dig - så kan restauranten altså erhverves for 12 millioner kroner.

