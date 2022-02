Kokke bag SMAEK går sammen om ny tapas-restaurant

AALBORG:Er du også helt vild med små, delikate serveringer sprængfyldt med smag og serveret med sydlandsk stemning? Så er der virkelig godt nyt til dig.

For tre garvede Aalborg-kokke er nu gået sammen om endnu en ny restaurant, der får navnet Roxana, og konceptet bliver et spansk tapas-tema, der skal sende dine smagsløg til himmels.

- Vi har en restaurant under opsejling, og aftalen fik vi 100 procent i hus i går, siger den tydeligt begejstrede Mads Hyllested, der kommer til at være en af de tre ejere bag den nye restaurant.

Smag fra varmere himmelstrøg

- Under corona lavede vi små tapas-boxe, som blev revet væk. Folk var vilde med at sidde og nippe til de her småretter. Så nu laver vi en restaurant med spansk tema, siger han.

Efter en rundrejse i Spanien har ejerne håndplukket de smage, de ville have med tilbage til Aalborg. På Roxana kan man altså forvente alt lige fra skaldyr, sydlandske grøntsager, citrusfrugter og lækre skinker, fortæller Mads Hyllested.

- Vi kommer til at køre et lidt grovere koncept, end man normalt kender fra tapas. Et eksempel kunne være en helgrillet fiskeryg, som man så kan sidde og dele. Det kan også være forskellige skinker eller rejer på spyd med spændende marinader.

Står bag toprestauranter

Det er ikke hvem som helst, der kommer til at drive det nye tapas-sted i byen.

Mads Hyllested, Kim Jeppesen og Anne-Marie Menendez bliver nemlig holdet bag, og driver i forvejen talrige succesfulde restauranter - både sammen og hver for sig.

Her kan i flæng nævnes restaurant Applaus, Menendez, Nam og Bistro Dejavú. Og deres fælles restaurant, hvor samarbejdet allerede har stået sin prøve: Resturant SMAEK.

De tre ejere står også bag restaurant Smaek - og hver for sig driver de restauranterne Applaus, Menendez, Nam og Bistro Dejavú. Foto: Martin Damgård

Klar om få uger

Restauranten, der skal være en lille rejse ind i Spanien, kommer til at ligge lige på hjørnet af Maren Turis Gade og Ved Stranden og har tidligere rummet den asiatiske restaurant Yummi.

- Vi kommer til at kunne have plads til omkring 100 mennesker, og opdele selskaber fra øvrige gæster.

Og så kommer prisen til at ligge i et leje, vi kender fra de restauranter, som ejerne står bag i forvejen, fortæller Mads Hyllested.

- Vi vil gerne ramme et mellemniveau i prisleje. Ni serveringer tapas vil man kunne få for omkring 350-400 kroner plus drikkevarer.

Du kan finde Roxana på adressen Ved Stranden 5, 9000 Aalborg inden for ganske få uger, siger Mads Hyllested.

- Hvis alt går efter planen, håber vi på at kunne åbne midt i april.