Koks i kystbyen: Sommer-forpagtning af kendt spisested er røget i vasken

De siger ganske vist selv, at der ikke er panik på - men i hvert fald har de fået betydeligt mere travlt end sædvanligt i anpartsselskabet bag den gamle biograf i Lønstrup.

De godt 60 anpartshavere havde egentlig styr på, hvem der skulle forpagte stedet i sommerperioden 2022 - fra april til september - hvor der er cafe-drift.

- Men fundamentet for det nye tiltag skred, fortæller John Becker, der er direktør i anpartsselskabet.

Faktisk var han selv involveret i projektet, der nu er begravet.

I stedet ledes der nu med lys og lygte efter en ny forpagter.

- Og vi ser gerne, at det bliver med en profil, som er lidt mere lounge-agtig end traditionel drift med en tre retters menu. Det passer bedre til et segment af turister, der kommer flere og flere af Lønstrup. Sidder man med lidt skæve ideer og gå på-mod, så er vi også fleksible i forhold til at indgå en aftale, lyder det fra John Becker.

Det gælder både i forhold til forpagtningens begyndelse, samlede længde og den økonomiske fordelingsnøgle parterne imellem.

John Becker anser det for usandsynligt, at der ikke popper en form for spisested eller cafe op i løbet af sommeren.

Den seneste forpagter, Charlotte Egelund, havde sommerforpagtningen seks år i streg.

Hun har nu i stedet overtaget Hotel Kirkedal, også i Lønstrup.

Den gamle biograf kunne i 2021 fejre sit 100 års jubilæum. I vinterhalvåret er der biograf samt forskellige kulturelle arrangementer på stedet.