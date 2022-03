Mød Nordjyllands svar på Tom Cruise: - Vi laver byens bedste mojito

HJØRRING:Der er både smil, show og elegante moves, når barchef Joachim Billund mikser, masher og shaker cocktails på Bjesken i Strømgade.

Faktisk lidt i stil med Tom Cruise, der spillede hovedrollen som den charmerede Brian Flanagan i 80er-filmen Cocktail.

Bjesken - Byens bedste værtshus vil nok få de fleste tanker i retning af øl, shots og mokai. Og det kan gæsterne fortsat finde i baren. Men Joakim og hans bartender-team går all in på cocktails. Og de øver og forfiner processerne konstant, så husets udvalg altid sidder lige i skabet, når gæsterne får glasset i hånden.

- Vi sælger virkelig mange cocktails, smiler Joachim: - Og det er mega sjovt at lave dem.

Det lokale cocktail-team bliver da også med mellemrum hyret til private fester ude i byen, når festens cocktail-bar skal i professionelle hænder.

Bjesken tilbyder desuden cocktail-kursus til selskaber, der vil lære fif og trick til at mikse egne drinks.

- Et selskab kan komme herind først på aftenen og blive undervist i tre-fire cocktails - og drikke dem, tilføjer Joachim.

- Det er en god start på en aften i byen, smiler han.

Fra tømrerfaget til baren

Ifølge Joachim serverer Bjesken i øvrigt byens bedste Mojito.

- Det her er håndværk, og der er mange arbejdsprocesser. Mange gæster er vilde med vores Mojito, siger han, mens han giver myntebladene nogle slag mellem sine hænder.

- Mange steder bliver bladene kunst - men vi basher dem, så smagen bliver aktiveret. Så undgår man at få små stykker mynte i sugerøret og i munden, forklarer Joachim, mens han masher og mikser alkohol og sukker med blade og is for til sidst at runde af med danskvand.

En mojito, voilà - og ifølge barchefen på Bjesken byens bedste af slagsen.

Anders Hegaard t.v. er indehaver af Bjesken - han har også lært cocktailkunsten og snupper gerne en vagt bag baren.

Joachim Billund har stået i bar i sammenlagt otte år, og har tjek på de flydende lækkerier.

Han er oprindelig udlært tømrer - i øvrigt med en del af læretiden på eksotiske Hawaii.

- Da jeg var udlært kom jeg ud at sejle med Fjordline - blandt andet som bartender, fortæller han og tilføjer, at han i sin tid på havet afprøvede forskellige funktioner på færgen.

Og hermed blev kursen sat for en noget anderledes hverdag, end den tømrerfaget ville have givet ham.

Anders Hegaard, der er ejer af Bjesken, har taget cocktail-kursus i København, en anden bartender har været på London Bar School og flere af de 15 ansatte bartendere er på vej på cocktail-kursus.

Tæt på målet ....

Espresso Martini - selvfølgelig serveret i koldt glas.

Købte - og lukkede ned

Anders Hegaard købte beværtningen i Strømgade nytårsaften 2019.

- Vi lukkede ned for at sætte den i stand, men da vi skulle til at åbne igen, lukkede Danmark ned på grund af corona. Så vi kunne åbne 1. juli 2021, fortæller Anders og tilføjer, at der først for alvor blev feststemning på Bjesken 4. februar, da de sidste restriktioner blev ophævet.

Og livemusik og DJ’s hjælper festaftenerne godt på vej.

Anders Hegaard har stået for nyindretning af stedet, der nu i 47 år har sørget for at slukke tørsten hos gæsterne.

- Vi har renoveret Bjesken med respekt for det gamle værtshus, fortæller Anders med et nik ud mod bænke og borde, der torsdag, fredag og lørdag er optaget af gæster.

- Vi har gjort den lide mere stilet, men ikke for fint - alle skal fortsat have lyst til at være her. Uanset om du sidder i arbejdsbukser eller jakkesæt, kan du følge dig hjemme her.