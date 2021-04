Nostalgi på hjul: Familie åbner pop op-pølsevogn

AALBORG:Det er en af de der sætninger, man siger, men som ingen rigtig tror på bliver til noget. Men ikke i familien Eliasen i Nørresundby. Her handler man - også når sætningen handler om drømmen om at få en pølsevogn eller at blive selvstændig.

- Hos os skal der altid ske noget, vi sidder ikke stille ret længe ad gangen. Og hvorfor så ikke en pølsevogn, spørger Dennis Eliasen med smil i stemmen.

Sammen med sin kone og børnene Sebastian og Nicoline, er han netop blevet hobby-pølsemand i Nørresundby. Familien har købt og istandsat en gammel københavner-pølsevogn - komplet med motor og tre hjul - og dukker nu op i weekenderne i havneområdet og sælger hotdogs og kakaomælk.

Mr. Hotdog er et familieprojekt, hvor også 12-årige Nicoline og storebror Sebastian er med. Foto: Torben Hansen

En hyggelig ting sammen

Den knap 15-årige Sebastian står bag disken sammen med far Dennis, 12-årige Nicoline går til hånde og sørger blandt andet for at området, hvor pølsevognen står, er helt fri fra skrald.

- Det er en virkelig hyggelig ting, vi har sammen. Vi har gået så mange ture, nu skal vi noget andet. Det er ikke vores levebrød, men hvis den kommer til at give overskud, skal det gå til en ekstra ferie, fortæller Dennis Eliasen.

Selv om det er et fælles projekt, er det ham, der er Mr. Hotdog. Et navn, han deler med pølsevognen.

- Jeg elsker pølser. Det har jeg gjort altid. Og Mr. Hotdog var det første navn, der blev slynget ud. Vi har prøvet at lave det om, men endte hele tiden ved det igen. Og min kone siger, man skal holde fast i sin første indskydelse, så nu er det sådan, ler han.

Pølsevognen serverer alt det. man kan forvente - fra ristede og hottere til lun kakao. Foto: Torben Hansen

På vejen med Mr. Hotdog

Dennis Eliasen har med egne ord talt om at få en pølsevogn i årevis. Men drømmen fik først for alvor vinger, da Sebastian begyndte at gøre sig tanker om at blive selvstændig. Med konfirmationspenge i hånden begyndte han at købe små-partier af f.eks. tøj og solbriller og sælge dem med fortjeneste.

- Han havde så fundet noget tøj i Østrig, han gerne ville handle med, men det viste sig ikke at være noget alligevel. Han var lidt skuffet, og så slyngede jeg ud, at vi da bare kunne købe en pølsevogn. Han gloede underligt på mig, fortæller Dennis Eliasen.

Næste dag kørte familien til Stubbekøbing og bød på den lille hvide vogn.

I løbet af vinteren er der gået rigtig mange timer med blandt andet at skifte bund, få motoren tjekket og i det hele taget shine vognen op. Og op til påske kunne familien så komme ud at trille med Mr. Hotdog for første gang.

- Det er så hyggeligt at gå af sted med den, vi kan jo se, at den spreder smil, der hvor vi kommer, siger han.

Debutten endte dog med at blive lidt mere stresset, end lige planlagt. To gange faldt trækstangen af på vejen, og sidst på dagen gik luften af det ene hjul.

- Men sådan er det jo med den slags gamle ting, siger Dennis Eliasen med smil i stemmen og tilføjer, at for at det skal blive ved med at være sjovt for dem alle, har de givet hinanden håndslag på, at de kun tager ud, når det er tørvejr og ikke blæser for meget.

Pølsevognen flytter rundt i Nørresundby - blandt andet har den flere gange stået i Lindholm Strandpark ved Kulturbroen. Foto: Torben Hansen

Ingen fast adresse

Vognen rykker rundt mellem forskellige placeringer på Nørresundbysiden - de seneste uger har man f.eks. kunnet møde dem ved Lille Nyhavn og i Lindholm Strandpark ved Kulturbroen.

- Vi regnes som en food truck, der skal forlade pladsen hver dag, og vi må ikke stå det samme sted hver gang. Så må kunderne blive glade, når de støder på os, forklarer han.

Mr. Hotdog har derfor hverken faste åbningsdage eller -tider - men familien håber på at kunne komme ud langt de fleste weekender.

Selv om de først lige er kommet i gang, er Dennis Eliasen allerede ved at gøre sig tanker om, hvordan man i fremtiden kan udvikle konceptet. Familien er gode venner med søskendeparret bag Lille Nyhavn, hvor sønnen Sebastian også har fritidsjob. Og det ville være nærliggende at udvikle nogle hjemmelavede pølser og remoulade i samarbejde med spisestedet, synes den nybagte pølsevognsejer.

- Så ville det blive noget lidt andet, end man kan få alle andre steder, konstaterer han.

Foden under eget bord

Mens sønnen glæder sig til at få foden under - næsten - eget bord, så glæder far Dennis sig til det sociale aspekt, der også er i at være pølsemand. For med en baggrund som blandt andet dørmand og i den pædagogiske verden falder det ham nemt at tale med alle.

- Jeg elsker at tale med mennesker. Og jeg synes, det er hyggeligt, når vi slår klapperne op og håber, at vi lidt kan blive et hyggeligt samlingspunkt i Nørresundby, siger han.

Dennis Eliasen er meget opmærksom på, at hele familien skal blive ved med at synes, at det er sjovt at rykke ud med Mr. Hotdog. Og skulle det ske, at de bliver trætte af projektet, er han også realistisk.

- Så må vi sige, at vi har prøvet det, og så må den stilles i et skur til min runde fødselsdag engang.

Sebastian har sans for forretning og har indtil videre forsøgt sig lidt med at købe noget tøj og sælge det videre igen. Nu har han købt en andel i pølsevognen. Foto: Torben Hansen