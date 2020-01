Nu kan du få McDonald's lige til døren

AALBORG:Det er slut med at kravle til nærmeste McDonald's efter fritter og cola, når tømmermændene banker.

Fra og med i dag tilføjer Just Eat nemlig restauranterne i Aalborg og Nørresundby til menukortet over steder, man kan få mad fra. Det betyder, at vi nu for et gebyr kan få mad og drikkevarer fra den gyldne måge bragt lige til døren.

- Vores kunder har faktisk gennem flere år efterspurgt måltider fra McDonalds. I Aalborg-området, hvor levering af takeaway vækster med 15-20% i disse år, er det ingen undtagelse. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vores kunder i Aalborg fra i dag kan klikke McDonald’s hjem til arbejdet, til festen, til kampen, eller hvor det nu passer dem. McDonald’s er et megabrand, og jeg tror på, at vi vil se en effekt i Aalborg, når to markedsledere stiller op sammen, siger Carsten Boldt, adm. direktør i Just Eat i en pressemeddelelse.

Aalborg er den fjerde by i Danmark, hvor man får mulighed for at få maden bragt direkte hjem.

- Jeg er sikker på, at vores gæster efterlyser det. Men det er ikke nogen hemmelighed, at McDelivery er en kompliceret sag. Hos os er madens kvalitet det altafgørende, så derfor er vi afhængige af en god udbringer, der kan sikre dette. McDelivery i Danmark er fortsat i en testperiode, og den endelige beslutning om en permanent løsning er endnu ikke taget. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at gå i Aalborg, hvor vi nu har indgået et samarbejde med Just Eat i foreløbigt to måneder, siger franchisetager hos McDonald’s Flemming Fast.

Restauranterne på Nytorv, i Nørresundby og Skalborg er alle med i ordningen. De har delt områderne mellem sig, sådan at Nytorv leverer til Hasseris og centrum, mens Skalborg står for Gug, Visse, Frejlev, Drastrup og Skalborg. Nørresundby tager sig af Hvorup, Nørresundby, Nørre Uttrup og Lindholm.

McDonald's er online hos Just Eat fra i dag, 14. januar. Udbringningen koster fra 69 kr.