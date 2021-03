Nu med MasterChef: Kendt café får nye ejere

AALBORG:Det er en af Aalborgs ældste og kendeste caféer. Og nu får den helt nyt blod.

Café Luna på Boulevarden slår inden længe dørene op igen med en ny ejerkreds, der blandt andet tæller den tidligere AaB-spiller, Jacob Krüger, skriver caféen på Facebook.

Samtidig får den en velkendt kvinde som restaurantchef og medinvestor, nemlig Nanna Boje Carlsen, der stod i finalen af MasterChef i 2020.

Café Luna på hjørnet af Boulevarden og Christiansgade er en af Aalborgs ældste caféer. Privatfoto

- Café Luna er i sig selv en institution i Aalborg, og vi tror på, at vi sammen med Nanna og alle de gæster, der har et kært minde fra caféen, kan få smagsoplevelser, hygge og nærvær i centrum igen. Nanna er garant for høj kvalitet og et blik for den service, der skal være et vigtigt element hos Café Luna. Samtidig får vi en kvinde ind, der har ambitioner for både stedet, medarbejderkulturen og gæsternes oplevelse. Det ejerskab tror vi vil kunne mærkes i Aalborg, fortæller Jacob Krüger på Facebook.

Caféen vil gradvist blive fornyet, men med respekt for den ånd, der altid har kendetegnet Luna.

Den nye ejerkreds er gået i gang med at rekruttere medarbejdere og fortæller, at der allerede er kommet en del henvendelsen fra nogen, der gerne vil arbejde på caféen.