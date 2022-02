Pernilles gæster bliver hængende lidt længere: - Her beder vi ikke folk om at gå

LØNSTRUP:Der er mange gode grunde til at besøge Lønstrup. En af dem hedder Café Havblik - en lille lokal perle, der ligger lidt væk fra byens trafikerede hovedstrøg. Caféens gæster får første parket til naturen og en uovertruffen udsigt over Vesterhavet.

Indehaver og vært Pernille Hedegaard konstaterer da også, og husets gæster ofte bliver hængende ”lidt længere” - fordi stedet kalder på ro og nydelse.

Hun rykkede ind på Café Havblik i 2017. Og det er ikke så få stjerneskud og vin, der siden er serveret både inde i caféen og ude på terrassen, når vejret inviterer til udeliv.

- Det er da fedt at gå og kigge ud på det her vand, siger Pernille Hedegaard med et nik mod havet, der denne vinterdag er i grå-tone-skalaen og med skum på bølgetoppene.

- Lyset skifter hver dag - og time for time.

- Og så er det fantastisk at nyde solnedgangen fra vores terrasse med en kop kaffe eller et glas vin - det er der mange, der gør om sommeren, tilføjer hun.

Alle kræfter kastes ind

Pernille Hedegaard er lærer på Muldbjergskolen i Hjørring, hvor hun underviser i tysk og er læsevejleder. Men lige nu går hun med tanker om at søge orlov fra sit job Hun vil nemlig gerne kaste alle kræfter og sin kærlighed på Lønstrup-caféen.

- Det giver godt nok min mor ondt i maven, smiler hun med et omsorgsfuldt blik mod Birgit Hedegaard, der er bosat i Lønstrup - og i øvrigt også er begejstret for caféen med det skønne udsyn.

Birgit holder gerne et vågent øje med stedet og sørger blandt andet for rene duge - og for at de tomme flasker kommer til pantautomaten.

- Jeg ville jo ikke turde tage skridtet, hvis ikke jeg troede på det her. Der skal lægges mange timer i det, men selvfølgelig kan det lykkes, tilføjer Pernille.

En kølig og regnfuld vinterdag i Lønstrup - inden døre er der skruet helt op for hyggeblusset.

Historiske billeder omgiver gæsterne i caféen.

Vil ikke undvære havblikket

Pernille Hedegaard driver Café Havblik sammen med Kristian Kjærgaard Larsen. De står også begge bag Bounty - et andet populært spisested i byen - som de overtog i 2018.

Pernille overtog Café Havblik sammen med sin daværende partner Birgit Amstrup. Sidstnævnte valgte at trække sig ud af café-projektet sidste år, og i stedet trådte Kristian til.

Faktisk havde Pernille Hedegaard længe gået med drømmen om at rykke ind på spisestedet med den unikke beliggenhed i Lønstrup.

Da hun første gang viste interesse for caféen overfor husets ejer, var den forpagtet bort. Men to uger senere blev lejemålet ledigt. Og der skulle ikke mange overvejelser til, inden hun slog til. Og det har hun ikke fortrudt. Tværtimod - det havblik vil hun ikke undvære.

Hygge på kanten af Vendsyssel

Inden døre er der skruet op for hygge og nostalgien med stearinlys, gamle mahogniborde, broderibetrukne lænestole, en plyssofa og historiske skilderier på væggene. I vinduerne kalder glasflasker fra Leif Vange på opmærksomheden med lyset og havet som kulisse. Og salt på glasfacaden vidner om det tætte naboskab med havet.

Der er plads til 30 gæster inden døre, mens 60 spisende gæster kan få plads på terrassen.

- Og om sommeren, når solen skinner og folk kan sidde ude, gør de det. Også selvom de skal sidde og fryser lidt, smiler Pernille.

Lyset får spil gennem vaser fra lokale Leif Vange.

Gæsterne bliver lidt længere

I højsæsonen er der rift om bordene på terrassen.

- Når folk spørger, om nogle af de andre gæster er ved at være færdige, så de kan få en plads, kan jeg kun svare: ”Måske”.

- Her beder vi ikke folk om at gå. Nogle af gæsterne kan om sommeren spise frokost og drikke eftermiddagskaffe på terrassen, og så får de lige et glas vin og sidder og kigger ud over vandet til hen på eftermiddagen. Vi sætter ikke tid på, hvor længe folk må sidde her - de skal have lov... og det er folk meget tilpas med, konstaterer Pernille.

Menukortet byder på klassiske fristelser som stjerneskud og fiskefrikadeller.

- Og de faste gæster har altså helt styr, hvordan vores fiskefrikadeller skal smage. Men vi forsøger hvert år at sætte nyt på menukortet. I år er der for eksempel hjemmelavet hønsesalat.

Og der er god mulighed for at kigge indenfor i caféen til mad, hygge og havblik.

- Vi plejer kun at have åbent fra påske til efterårsferien. I år har vi valgt at åbne Café Havblik i uge 7 og 8 - altså i skolernes vinterferie. Og lidt afhængig af vind og vejr har vi åbent i weekenderne frem til påske. Og så åbner vi selvfølgelig helt til påske.

Simon Vestmark passer køkkenregionen, mens Pernille Hedegaard primært serverer og er vært for caféens gæster.