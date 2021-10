Restaurant Tabu med ny pop op: Smag på Vesterhavet i Vesterå

AALBORG:Måske kan du huske, da Restaurant Tabu sidste sommer bød på overdrevet lækker burger som en del af en burger og vinbar pop op?

Nu er Restaurant Tabu igen klar med et nyt pop op-koncept, der har fokus på Vesterhavet og mad, som alle kan være med på. Denne gang er det Restaurant Glashuset, som normalt har til huse i Lønstrup, der sætter rammerne for pop oppen.

- Vi vil i november og december føre et lille stykke af Vesterhavet til Vesterå, hvor vi fokuserer på, hvad vi arbejder med på Restaurant Glashuset i Lønstrup - vores restaurant, som er fokuseret i sommersæsonen. Menukortet er baseret på kystfisk og skaldyr, frokostklassikere, og mad som alle kan være med på, fortæller Mathilde Møller Christensen, der er restaurantchef på Restaurant Tabu.

Ligesom Restaurant Tabu er kendt for sin helt sublime menu, der med sin Michelin Plate er det tætteste, man kommer på en vaskeægte Michelin-oplevelse i Aalborg, så er Glashuset også kendt for sine flotte anretninger.

Du kan prøve konceptet af første gang tirsdag 2. november, hvor der hele november vil køres med en helt særlig menu, der i december skifter, så den bliver en smule mere juleinspireret. Konceptet vil køre både til frokost og aften, og vil foregå i UBAT-lokalerne, der ligger lige ved siden af Tabu.

Til frokost vil der være fokus på de klassiske retter. Foto: Restaurant Tabu.

Frokosten vil bestå af klassiske frokostretter såsom stjerneskud og tatar, mens aftenkonceptet vil have fokus på fisk, skaldyr og andre lokale råvarer. Her får du en tre retters menu til bare 375 kroner, hvor kokken overrasker dig med det bedste fra Vesterhavet.

Vil du helst selv vælge din menu, er der også et godt a la carte kort, fortæller Mathilde Møller Christensen.

Derudover vil der være åbent i vinbaren, hvor du for 250/350 kroner kan vælge frit mellem det store udvalg af bobler, hvid-, rød-, rosé- og dessertvine ad libitum i henholdsvis to eller tre timer. Der er desuden fri fadøl fra Hancock, og du bestemmer selv, om du vil tilkøbe vin ad libitum til din aftenmenu, eller om du vil nyde vinen alene. Du behøver ikke spise i restauranten for at besøge vinbaren.

Pop oppen vil være i UBAT-lokalerne, der ligger lige ved siden af Tabu. Foto: Restaurant Tabu.

Hvad: Vesterhavet i Vesterå pop op

Hvornår: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i november og december. Frokost fra 11:30 - 15:30 og aften fra 17:00 - 00:00 (køkkenet lukker kl. 21:30).

Hvor: UBAT-lokalerne, Vesterå 5.

Booking foregår via Tabu’s hjemmeside , her vælger du “Vesterhavet i Vesterå” i bookingportalen.