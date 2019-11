Så flot er den: Ny café byder indenfor

AALBORG:Det er en oplevelse udover det sædvanlige, når man træder indenfor hos den nye Café Nørregade; Et kæmpe murmaleri skaber en helt særlig stemning.

Og hun er glad for det, Søs Egelund, der har forpagtet caféen af Aalborg Bibliotekerne, som hun deler bygning med.

Et stort vægmaleri er med til at skabe en helt særlig stemning i caféen. Foto: Lasse Sand

- Hele idéen er, at det skal skabe en sammenhæng mellem biblioteket og caféen. Derfor er en del af udsmykningen også malet som bøger.

At Søs Egelund netop har åbnet caféen i Nørregade, er med egne ord lidt af et tilfælde.

- Jeg driver i forvejen en sommercafé i Lønstrup, hvor jeg bor, og jeg har længe været på udkig efter en helårscafé. Og så så faldt jeg pludselig over stedet her, siger hun.

Søs Egelund glæder sig over, at hun nu forpagter en helårscafé. Foto: Lasse Sand

Søs Egelund satser på kaffe, sandwich, boller, kager og hjemmelavet saft. Og så kan du købe varm suppe, "den sælger allerede rigtig godt, det kan man vist ikke købe så mange steder herinde".

- Mine priser er i den lidt billigere ende, for jeg vil gerne nå ud til byens studerende, dem er der jo mange af, siger hun.

- Jeg forventer at lave flere tiltag for dem - blandt andet fredagscafé og tapas to go om fredagen.

51-årige Søs Egelund kommer med stor erfaring i bagagen.

- Mine forældre havde en campingrestaurant, så jeg er nærmest født ind i den her branche.

Caféen ligger i tilknytning til Hovedbiblioteket, og trappen mellem de to steder er malet som bogomslag. Foto: Lasse Sand

Caféen ligger på hjørnet af Nørregade og Rendsburggade. og den har plads til omkring 40 gæster.

Maleriet, du kan nyde til kaffen, står Mester88 bag. Han er en af byens mest erfarne street art-kunstnere, og han har blandt andet lagt pensel til al udsmykning i Urban City samt maleriet af Jonny Hefty og Jøden, som du kan se ved Salling i Algade.