Så kan man komme ind Hos Martin

SINDAL:Fredag var en festdag i hjertet af Sindal. Der er nemlig kommet nyt liv i byens gamle hotel. I den anledning var de lokale inviteret til kagebord, grillpølser og livemusik.

Facaden på hotellet prydes stadigvæk af ordene "Sindal Kro & Hotel" - men ellers så har det meste fået en gevaldig overhaling med henblik på at blive til "Hos Martin".

Mange af de lokale kiggede i løbet af fredagen forbi - her modtager Bettina Hald således både blomster og lykønskninger.

- Det har været en hård omgang, siger Martin Uggerhal - der i en årrække har drevet sit cateringfirma, MartinKok.

Sammen med sin bedre halvdel Bettina Hald overtog han hotellet i slutningen af 2020 - og siden november har parret været i gang med en omfattende opdatering af rammerne.

Parret har forpagtet festlokaler, køkken og en række værelser på stedet - mens ejerne, der er to håndværksmestre fra Hundelev, ombygger den resterende del af hotellet til lejligheder.

Oprindeligt var det planen, at dørene til Hos Martin skulle have været åbnet allerede i marts. Men det blev af flere årsager ændret.

- Vores held var, at alt blev rykket på grund af corona-restriktionerne. For vi ville ikke have været klar til åbningen, fortæller Martin Uggerhal med et smil, hvorefter han suppleres af Bettina Hald:

- Det er et kæmpe hus. Og det har jo også givet nogle økonomiske bekymringer. For vi vidste jo heller ikke helt, hvad coronaen ville betyde på længere sigt.

Derfor gav det også god mening i løbet af foråret at kaste meget opmærksomhed i retning af cateringvirksomheden MartinKok. For her var der voldsom fart på, og derfor var det med at smede, mens jernet var varmt.

Masser af catering

- Det har været helt vanvittigt med vores levering af takeaway. Folk havde et kæmpe behov for at støtte lokalt i den periode, forklarer Bettina Hald.

- I løbet af det seneste år er tingene nærmest eksploderet (i MartinKok, red.). Vi er så privilegerede, at vi kan vælge og vrage lige nu, siger Martin Uggerhal og tilføjer:

- Men jeg har da selv nået at bruge 300-400 liter maling på hotellet undervejs.

Gennem cateringfirmaet leveres der naturligt nok til alle mulige fester. Men på det seneste er forretningen udvidet til også at omfatte frokostordninger til firmaer - mad til elever på otte forskellige skoler.

Der har været voldsomt travlt ved gryderne gennem det seneste års tid - og sideløbende har kokken Martin Uggerhal skullet renovere Sindals gamle hotel.

- Martin stopper aldrig med at vækste, siger Bettina Hald og trækker på smilebåndet.

- Ja, vi har to jobopslag ude lige nu. Men det er svært at få nye folk i den her branche, siger han.

Cateringfirmaet hører hjemme på Tyrsigvej i udkanten af Sindal - og bliver ved med at høre hjemme der, selv om parret nu også har aktiviteter i det centrale Sindal.

Vil øge aktiviteterne

Medgangen håber parret, at de kan tage med ind i selskabslokalerne på Sindals gamle hotel. Og for for alvor at skabe liv i forretningen så engagerer Bettina Hald sig nu også på fuld tid. 1. august stopper hun således i sit job som disponent på et ammunitionsdepot ved Søværnet.

Der er allerede booket mange fester i den kommende tid - både på hotellet og gennem cateringvirksomheden.

- Jeg tror, at vi udelukkende i den sidste weekend af august har sagt nej til at levere til 30 konfirmationer, fortæller Martin Uggerhal.

- Vi skal selv holde en konfirmation, så derfor valgte jeg at sige stop, da vi havde booket 25 andre konfirmationer.

I alt skal de levere mad til cirka 100 konfirmationer - og derudover skal 10 afvikles i de nye selskabslokaler.

Fantastisk opbakning

Parret er lykkelige for den opbakning, de har mødt som følge af deres forsøg på at bringe liv tilbage i byens gamle hotel.

- Folk giver udtryk for, at de har brug for, at der åbner sådan et sted her i Sindal. Og så synes de, det er dejligt, at vi er fra lokal-området. For så ved de, at vi har en interesse i at der bliver noget aktivitet i lokalerne her, siger Bettina Hald.

Til efteråret kommer man blandt andet til at kunne besøge en såkaldt "pop-up-restaurant" i hotellet. Men der er også planer om kvindeaftner, landskampsarrangementer, kageborde, søndagsbrunch og meget, meget mere.

- Men det er heller ikke nødvendigvis kun os, der skal sætte dagsordenen. Når folk har gode idéer, så er det vigtigste for os, at de kommer til os og præsenterer dem. Vi vil gerne se os som et kulturhus. Men det er selvfølgelig vores kulturhus på den måde, at vi også selv skal have noget økonomi ud af det, siger hun.

Parret kan i øvrigt på ingen måde læne sig tilbage ovenpå åbningen. Til efteråret skal de i gang med at renovere ti tidligere hotelværelser i bygningen.

Martin Uggerhal og Bettina Hald ved hotellets nye bar - som i øvrigt er lavet af nogle af de unge med særlige behov på uddannelses- og botilbuddet PMU.