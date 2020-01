Skååååål: Nu får Piraterne deres egen øl

AALBORG:Festen i Bentax Isarena får fremover et løft.

Aalborg Pirates Support, Thisted Bryghus og Rekom Aalborg har her onsdag i fællesskab lanceret en helt ny ishockey-øl. Øllen kommer til salg på fire af Rekoms venues i Jomfru Ane Gade og tanken er, at en del af indtægterne skal gå til netop Piraternes fanklub.

- Pengene skal bruges til at gøre det til en endnu festligere oplevelse at komme til ishockey på Danmarks fedeste hjemmebane, siger Kristoffer Hjort Storm, der er salgs- og marketingchef i Rekom Aalborg.

Han tilføjer, at man ikke fra nattelivskoncernens side vil blande sig i, hvordan tingene skal udformes, men at man blot ønsker at være med til at skabe en endnu festligere oplevelse for tilskuerne.

Det er Thisted Bryghus, der står for den praktiske del af brygningen, og planen er lige nu, at øllen skal sælges fast på de fire værtshuse.

- Nu skal vi selvfølgelig lige se, hvordan det går med salget. Men vi synes jo, at det gerne må være en fest at være her i Aalborg, derfor vil vi gerne støtte op om support-klubben på denne måde, siger han.

Den nye Pirates-øl kan købes på Heidi's Bier Bar, Café Guldhornene, Den Nordjyske Ambassade og Sprutten.