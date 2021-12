Skibskokken gik i land - nu ejer han Vesløs Kro

I august 2020 overtog Lasse Bech Steinbrenner forpagtningen af Vesløs Kro. Siden er det gået ret godt - trods corona. Ikke mindst på grund af en flot lokal opbakning.

Nu overtager den 45-årige kok den gamle kro på Vesløs Stationsvej - det bliver pr. 31. december.

Drømmen om eget sted er blevet en realitet for kro-parret, og det er på Lasse Bech Steinbrenners næsten-hjemmebane. Han kender nemlig stedet rigtig godt. For hele hans mors familie stammer fra Vesløs, og alle familiens fester er holdt på kroen.

- Så det er da noget særligt, at drømmen om at blive selvstændig sker netop her, lyder det fra Lasse Bech Steinbrenner, der gik i land for at blive forpagter af kroen i august 2020.

Vidt omkring

Han er udlært som kok i 1998 på Hotel Hanstholm. Herfra gik vejen til gryderne i Søværnets inspektionsskib Triton.

Efter nogle år på søen, blandt andet også som kok i store rejetrawlere ved Grønland, landede Lasse Bech Steinbrenner på Korning Kro ved Horsens, og her var parret i syv år.

Det blev også til job på Rønnes Hotel i Slettestrand, indtil kokken pludselig udlærte sig som maskinsnedker - samtidigt med at han arbejdede som kok i weekenderne.

I 2011 lokkede et godt job som køkkenchef hos Mærsk Drilling i Nordsøen. De 10 år som kok til søs sluttede i et specialskib i vindmølleindustrien. For Jørgen Jacobsen er det en dobbeltglæde, endelig at have fundet den rette til at drive kroen videre.

- Jeg overtog kroen dengang i 2011 for der fortsat skulle være en kro i Vesløs. Nu er kroen købt af en erfaren kok, der ved hvad det handler om. Og dermed vil fortsat være en veldrevet kro i Vesløs i mange år fremad - det er vigtigt, lyder det fra ”Blomster-Jørgen” der på grund af en blodprop for tre år siden, har ønsket at sælge.

Tyk ordrebog

Med Lisa og Lasse Bech Steinbrenner ved roret i Vesløs Kro vil der ikke umiddelbart ske de store omvæltninger.

- Jeg er skabt som kromand. Derfor skal kroen stadig være en klassisk landevejskro, som man kender den. Her får man god dansk mad, og her kan man holde sit selskab. Ordrebogen er iøvrigt fyldt op langt ind i det nye år, fortæller han.

- Vi har indført en dagens ret med ny menu hver måned. Og den gamle klassiske ”kromandens frokostbord” kan gæsterne opleve hver anden søndag i ulige uger.

Hver torsdag serveres stegt flæsk, og ellers er der spisekortet med et bredt udvalg af god dansk mad, lyder det fra Lasse Bech Steinbrenner, der tilbyder alt fra menuen som take-away.

Bor i Trekroner

På den længere bane har det nye værtspar på Vesløs Kro allerede gang i planerne, som blandt andet indbefatter en omlægning af køkkenet til et større lokale. Lisa og Lasse Bech Steinbrenner, der har fire børn, bliver boende i Trekroner - en lille halv times kørsel væk.

Parret har allerede holdt en reception, da de tiltrådte som forpagtere. Nu er de blevet ejere. Der skal også markeres, og det bliver engang til næste år.