Sluk tørsten i solen: Inspiration til 5 friske sommerdrikke

AALBORG:Midtbyen summer af liv selv om sommerferien for mange synger på sidste vers.

Du har måske planer om at slentre en tur gennem gågaden og svinge dankortet, besøge byens attraktioner eller bare finde et godt spot, hvor du kan nyde solens stråler. Uanset så vil det gøre godt med en kold sommerdrik, og der er et hav af hyggelige caféer og kaffebarer, hvor du kan få slukket tørsten.

Vi har spurgt en håndfuld af dem, hvad de især kan anbefale fra eget kort.

Guf og Kugler: Gourmetshake

Ishuset i Slotsgade er et yderst populært sted i sommerdagene. Her kan du både få lækker flødeis, varme drikke, belgiske vafler osv. Spørger man den daglige leder Jeppe Korsholm, er der flere kandidater til ishusets bedste sommerdrik, heriblandt isbomben som består af en blanding af softice og slushice. Det er dog gourmetshaken, der løber med førstepladsen.

- Vi sælger mange af vores gourmetshakes. Man vælger to kugler is, som vi blander sammen med softice og mælk og til sidst kommer der drys på toppen efter eget valg. På den måde får man sin egen "byg-selv-shake".

Guf og Kugler anbefaler at smage Gourmetshaken - her lavet på smagsvarianterne jordbær og hvid chokolade med hjemmelavet jordbærcrunch som topping. Foto: Katrine Brix

Café Ulla Terkelsen London: Summerdrunk

Den hyggelige farveeksplosion af en café på Kastetvej i Vestbyen har i løbet af coronanedlukningen fået tilføjet ny kunst til væggene, givet gulvet et pift og ikke mindst fremtryllet seks nye cocktails til drikkekortet.

Her fremhæver personalet nyheden ved navn Summerdrunk, som kan nydes på caféens store terrasse med lyskæder og farverige finurligheder.

- Summerdrunk indikerer præcis, hvad cocktailen kan: gøre dig sommersnalret med to typer af gin, hvoraf den ene er slåen-gin, som får cocktailen til at smage af sommer. Den danske sommer er jo ret utilregnelig, men uanset vejret har vi på vores terrasse både parasoller, tæpper og så videre, så man altid kan slå sig ned blandt alverdens farver i Vestbyen og drikke en lækre cocktails som Summerdrunk.

Café Ulla Terkelsens nyeste tilføjelse til kortet - cocktailen Summerdrunk bestående af jordbær, blåbar, gin, honningsirup, citron og selvfølgelig is. Foto: Katrine Brix

Café Min Olivia: Date Bowl

På Café Min Olivia, som rykkede ind på Vesterå sidste år, er der i sommerperioden ekstra godt gang i cocktail- og drinkskortet. Det fortæller medejer, Shiyar Abdalla.

- Når Happy Hour starter kl. 20, er der som regel fyldt på terrassen, og stort set alle bestiller cocktails. Vi laver mange pina coladas, strawberry daiquiris og gin og tonics. Hvis jeg skal fremhæve noget, så er det vores Date Bowls, som er en bowl med en liters cocktail. Den er meget populær.

Den såkaldte Date Bowl - her med Strawberry Daiquiri.

Is á Bella: Jordbærmilkshake

Også hos Is á Bella på Magasins 1. etage kan det mærkes, at sommeren har meldt sin ankomst.

Anbefalingen herfra går på milkshake lavet af isbutikkens hjemmelavede, italienske is. Du kan blandt andet kaste dig ud i en shake med Mathilde Kakao-, Vandmelon- eller Ferrero Rocher-is. Den sikre sommervinder er, ifølge bestyrer Diana Pälviö, milkshaken lavet på jordbæris.

Jordbærdmilkshake á la Is á Bella. Foto: Katrine Brix

John Bull Pub: Blanc og Astronaut

Pubben på hjørnet af Østeraagade og Toldbod Plads er med Nordjyllands største udvalg af danske og internationale øl samt fjordudsigt et populært spot i sommerdagene.

Bartender Sammi Majmi fortæller, at den helt store kundefavorit i baren er 1664 Blanc som fadøl.

Udover øl byder drikkekortet på en række forskellige drinks og her fremhæver Sammi Majmi astronauten, der består af Råstoff-likør, lemon og lime og er "made with love".