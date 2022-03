Udvidelse og renovering: Stenbjergs nye krofatter har store planer

STENBJERG:1. marts 2020 trådte Stenbjerg Kros kendte kromutter Henny Mortensen i baggrunden og overlod den gamle kongelig priviligerede kro til sønnen Stefan Mortensen.

På grund af corona har en markering af ejerskiftet ikke været muligt. Det er det nu.

12. marts kan Stefan Mortensen endelig afholde sin receptionen og markere, at det nu er en ”krofatter”, der står i spidsen for det populære spisested og hotel midt i Nationalparken.

Selv om der er nye kræfter i spidsen, vil meget stadig være det samme på Stenbjerg Kro. Huset vil stadig gerne være kendt for sine egnsretter med råvarer fra og omkring Nationalpark Thy, og alskens forskellige hjemmelavede lækkerier, kryddersnapse, ukrudt og blomster.

- Jeg fortsætter traditionen, men jeg retter lidt til,” siger Stefan Mortensen.

Det, der rettes til, vil først og fremmest kunne ses forandret på bygninger og i rum.

I gården er et nyt væksthus under opførelse til sprøde salater, hjemmedyrkede svampe og friske spirer. Stenbjerg Kro vil gerne lave mest muligt selv og plukke resten i nationalparken. Foto: Ole Iversen

Udvidet restaurant

Vinteren er blevet brugt på en større gennemgående renovering af kroen, som er blevet opdateret med otte værelser, alle med bad og toilet. Restauranten er udvidet, så der er plads til flere spisende gæster, og så har krofatter planer om at investere i den tilhørende campingplads. Første del sker allerede inden sommer med nye køkken-, bad- og toiletfaciliteter.

Udvendig er facaden blevet totalrenoveret og i gården er et nyt væksthus under opførelse til sprøde salater, hjemmedyrkede svampe og friske spirer.

- Vi vil jo gerne levere så meget selv, som muligt. Det er også det, gæsterne gerne vil have – at råvarerne kommer herfra, siger Stefan Mortensen.

Måske foodtruck

I fremtiden drømmer den nye krofatter om at tilføje musik, måske en foodtruck og et tættere samarbejde med lokale foreninger til menukortet. Men lige nu står den kommende sæson for døren.

Stenbjerg Kro kan nu kigge tilbage på to meget uforudsigelige og besværlige år, hvor der heldigvis i store perioder har været travlt.

Den store sal har gennemgået en forvandling, som er tæt på at være færdig. Det giver nu huset 30 nye spisepladser for restaurantgæster. Foto: Ole Iversen

- Man kan sige at det første år var det restriktioner, der satte sit præg. De seneste år er det situationen omkring mangel på arbejdskraft. Heldigvis ser det godt ud netop nu.

Men alligevel lyder det fra Stefan Mortensen:

- Hvis der sidder nogen derude med tjenerdrømme, så har vi muligvis en plads her på kroen. Vi kan også sørge for logi.

Alle velkomne

Til receptionen 12. marts er alle velkomne. Der er øl og vand, og så vil vi selvfølgelig smide lidt på bordet – et lille indblik i, hvad vi kan her på Stenbjerg Kro, lyder det fra den nye krofatter i Stenbjerg Stefan Mortensen. Allerede torsdag 10 .marts åbner restauranten og har åbent hver torsdag, fredag, lørdag og søndag.

5. april går Stenbjerg Kro over til sommeråbent.