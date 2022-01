Stephanie er klar med specialkaffe, nyt brunch-koncept og eget risteri

Når ”Capu - Kaffebar & Risteri” åbner i Østergade 29 bliver det med fuldt blus på brunch og frokostretter. Og så venter der selvfølgelig også specialkaffe til kræsne smagsløg.

Indehaver Stephanie Sørensen arbejder lige nu sammen med håndværkerne på at gøre caféen klar, så alt spiller, når de første gæster træder inden for døren på fredag 28. januar.

Det store lokale er indrettet med sikker smag. Genbrugsstole og hyggekroge inviterer til snak og forkælelse, og et børnhjørne byder de yngste gæster op til leg. Inden døre er der god plads og mange siddepladser. Og gæsterne får desuden snart mulighed for at nyde deres mad og drikke på træterrassen uden for.

- Her er alle er meget velkomne - både børn, voksne og ældre. Alle, smiler Stephanie.

Vinduesfacaden er lige nu dækket med brunt papir. Men fredag bliver der både frit udsyn til og fra den nye kaffebar på hjørnet af Danmarksgade og Østergade.

Byens nye kaffebar får åbent fra klokken 9.30 til 17 på hverdage, men der lørdag er åbent fra 9.30 til 16.

Vælg-selv-brunch

Stephanie glæder sig til at præsentere gæsterne for det nye brunch-koncept - Dit Morgenbræt.

- Vi har 21 retter, som café-gæsterne kan vælge mellem. Kunderne får udleveret et afkrydsningskort og kan vælge 3, 5 eller 7 retter. På den måde kan de sammensætte præcis den brunchtallerken, som de har lyst til, forklarer Stephanie.

Og alle retter er i øvrigt mærket, så man let kan vælge retter der eksempelvis er glutenfri, laktosefri, nøddefri eller retter der er veganske eller vegetariske.

Der er også mulighed for at købe sandwich, croissant, salater, boller, kager og andre cafe-lækkerier fra menukortet. Og alle cafe-retterne kan hentes ud af huset to-go.

To kokke i parløb

I køkkenet har kokkene Kasper Schiøtt og Nadia Stubbe travlt med at forberede åbningen.

- Vi laver god mad fra bunden. Vi bager selv kager og brød, vi salter og røger selv vores laks og vi laver blandt andet vores eget nutella og mayo, siger Kasper Shiøtt.

Kasper Shiøtt er fra Hirtshals, og han har været i faget siden 2005. Han har drevet Ved Kajen i Hirtshals. De seneste otte år har han sejlet som kok ved Fjordline, men nu er han gået i land. Kasper fik 1. december en lille søn. Og den nye hverdag i køkkenet hos Capu - Kaffebar & Risteri går godt i spænd med familielivet.

Nadia Stubbe blev udlært kok i december og bor nu i Horne. Hun blev udlært på Smyril Line i december, og er gået i land - også for at få mere tid med familien.

I køkkenet arbejder kokkene Kasper Schiøtt og Nadia Stubbe på højtryk for at blive klar til åbningsdagen.

Kasper og Nadia kendte ikke hinanden, inden de blev et team i Capu-køkkenet - men allerede nu har duoen fundet ind i en god arbejdsrytme.

En ny begyndelse

Stephanie Sørensen ejer caféen sammen med kæresten Andreas Ydesen.

Parret åbnede ”Capu - Din kaffebar” 15. juli 2017 i Metropol ShoppingCenter, og med udgangen af 2021 lukkede de gitteret ned i centeret for sidste gang.

Nu venter en ny begyndelse.

- Vi er alt det, folk kendte os for i Metropol. Men nu opruster vi på maden. Vi flyttede ud af Metropol, fordi vi gerne vil have mulighed for at lave meget mere mad selv - både brunch og frokost. Det får vi her. Og her får vi også udeservering, smiler Stephanie.

Kaffe med oplevelser

I caféen er der indrettet et stort lokale bag lydisolerede glasvægge. I april flytter en stor kafferister ind bag glaspartiet. Og så kan cafeens gæster følge med, når de grønne kaffebønner bliver ristet og klar til brug.

- Her får man en kaffeoplevelse ud over det sædvanlige, tilføjer Stephanie.

- Folk er så glade for den kaffe, vi har nu - så vi vil ikke bevæge os langt væk fra den smagsmæssigt.

Med eget risteri får kunderne mulighed for at købe kaffebønner med hjem, lige som den ristede kaffe skal sælges via Capus webshop.

- Vi vil også sælge forskelligt barista-udstyr fra webshoppen, tilføjer Stephanie.

En ny kafferister flytter ind i Capu - Kaffebar & Risteri i april. Til den tid kan kunderne se, hvordan grønne kaffebønner forvandles til de ristede af slagsen. Privatfoto