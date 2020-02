Vild med fastfood? Ny grillbar åbner i Lindholm

NØRRESUNDBY:Der skal både vendes pølser på grillen, snittes salat og hakkes løg, inden Johan og Kim Nguyen Mangor kan gå ud og låse dørene op til grillbaren på Lindholm Nærbanevej 1, så de første kunder kan komme ind.

Mangors Grill, som stedet hedder, åbner 28. februar klokken 11, og indehaverne er begyndt at have lidt sommerfugle i maven - på den gode måde.

- Vi er da lidt nervøse, da det hele jo er nyt, men mest af alt glæder vi os bare, siger Kim Nguyen Mangor.

Ægtefællerne har begge en såvel praktisk som akademisk baggrund med sig i bagagen.

29-årige Johan Mangor er udlært slagter fra 2011 og har arbejdet hos Slagter Lund i København. Men han har også en bachelor i softwareudvikling fra ITU i København, hvor han blev færdig januar 2020.

26-årige Kim Nguyen Mangor havde i sine yngre dage fritidsarbejde hos Jin Shing i 4-5 år, og hun har også drevet den nu lukkede familierestaurant Pho Viet på Nytorv sammen med sin familie fra 2012-2018.

Herudover er hun uddannet cand.merc. fra Aalborg Universitet i 2018 og har været ude og snuse lidt til arbejdet med HR og strategisk forretningsudvikling.

Det sidste, hun har beskæftiget sig med, før hun nu springer ud som selvstændig, er at være tjener på SMAEK i Aalborg samt kontorassistent for Nam Food ApS.

- Vi er lidt en blandet konfekt, men vi ønsker begge at søge tilbage til det praktiske arbejde og samtidig gøre brug af de kompetencer, som vi har fået bygget op. Derfor har vi valgt, at vi gerne vil prøve at starte vores eget, siger Kim Nguyen Mangor.

Johan og Kim Nguyen Mangor er ved at lægge sidste hånd på deres nye sted. Foto: Lasse Sand

Mangors Grill har et helt traditionelt menukort, men Johan og Kim Nguyen Mangor har sat sig for at udfordre konkurrenterne ved selv at lave noget af maden fra bunden. For eksempel vil slagteruddannede Johan Mangor hakke sit eget kød i stedet for at købe et færdigprodukt, og parret har også planer om selv at sylte og koge sovs.

Parret har også satset på at adskille sig fra konkurrenterne ved at skrue ekstra op for hyggen med polstrede møbler og en mørk vægfarve fremfor den traditionelle hvide.

Mangors Grill har plads til 30 spisende gæster, men man kan naturligvis også tage maden med hjem.