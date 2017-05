Mad på SU bliver til Michelin praktik

THISTED: 21-årige Mads Jensen havde ikke været i gang med sit grundforløb på uddannelsen til gastronom i mere end nogle uger, før han begyndte at undersøge muligheden for at komme i praktik i udlandet.

Nu er kontrakten på plads - Mads skal i praktik hos den franske Michelin restaurant Auberge du Vert Mont.

Ambitionerne og drømmene er store hos den unge elev, der til juli pakker tasken og rejser sydpå for at lære af nogle af de dygtigste inden for kokkefaget.

"Jeg synes, at finere madlavning er rigtig spændende, så derfor er det her en fantastisk mulighed for mig", fortæller Mads.

Vejen til køkkenet

Men det har ikke altid lagt i kortene, at Mads Jensen skulle være kok.

Faktisk valgte han oprindeligt gymnasiet, og det var først, da han flyttede hjemmefra og begyndte at eksperimentere med råvarer og tilberedning, at det gik op for ham, at han kunne lave lækker og velsmagende mad.

Mads Jensen begyndte kort efter sin start på skolen at undersøge mulighederne for praktik i udlandet.

Sammen med sin praktikantvejleder tog han kontakt til Michelin restauranten, og efterfølgende tog han til Frankrig for at tale med ejeren og finde ud af, om kemien passede.

Hvis praktikken går godt, skal han tage stilling til, om han vil søge elevplads i restauranten.