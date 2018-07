Made in Denmark vender tilbage til Himmerland

GOLF: Efter en tur til Silkeborg Ry Golfklub til dette års turnering rykker European Tour-turneringen tilbage til Himmerland Golf & Spa Resort i 2019. Det står klart efter et pressemøde søndag.

- Næste års udgave kommer tilbage til Himmerland Golf & Spa Resort, fortæller promotor Flemming Astrup.

Her kom det også frem, at Made in Denmark forlænger deres aftale med European Tour og dermed fortsætter til og med 2023.

- Vi kan med stor glæde fortælle, at vi har forlænget med European Tour frem til 2023. Så indtil videre er fem år mere helt sikkert. Præmiesummen fordobles også til mere end tre millioner euro, siger promotor Flemming Astrup.

Efter 2019 er det dog langt fra sikkert, at turneringen bliver i Himmerland. Det er nemlig planen, at Made in Denmark skal rykke videre til andre og for turneringen nye golfbaner i Danmark.

- Tanken er, at den skal cirkulere. Hvor tit ved vi ikke, og hvorhen ved vi ikke. Men tanken er at komme andre steder hen i landet. Nu får hele Danmark at vide, at vi har den her turnering i fem år og har mulighed for at byde ind på årene efter 2019, afrunder Flemming Astrup.

Etter 2019 kommer turneringen dog til Himmerland mindst én gang mere frem til 2023.

Årets Made in Denmark slås i gang i Silkeborg den 30. august.

Næste år afvikles turneringen 8.-11. august.