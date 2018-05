Madglade milliardærer redder eksklusiv restaurant

KØBENHAVN: Regnskabet for den kendte og bekostelige restaurant Kong Hans Kælder i København for 2017 er forskellig som nat fra dag i forhold til året før.

Mens 2016 bød på et gevaldigt underskud, giver restauranten, der i begyndelsen af 2016 blev købt af milliardærfamilien Skouboe, nu et solidt overskud. Det viser regnskabet for 2017, der netop er offentliggjort.

Regnskabet er blottet for bare skyggen af detaljer om driften, men viser, at bruttoresultatet - indtægterne efter udgifter til råvarer - blev mere end fordoblet til 10,2 millioner kroner.

Og på trods af, at der er betalt 652.998 kroner i skat, gav restauranten et overskud på 2,3 millioner kroner. I 2016 lød den post på et underskud på 2 millioner kroner.

Kong Hans Kælder har fået en økonomisk indsprøjtning på tre millioner kroner i året, og sammen med overskuddet har det sendt egenkapitalen op på solide 6,8 millioner kroner.

Restauranten var en af de to første i Danmark, der sikrede sig en Michelin-stjerne. Det skete i 1983.

Ville sikre stedet

I 2016 fik Kong Hans både Michelin-stjernen tilbage og blev overtaget af milliardærfamilien Skouboe, der også ejer Henne Kirkeby Kro.

- Vi har altid haft et godt forhold til Kong Hans Kælder, og vi vil gerne være sikre på, at stedet bliver ført videre i den rette ånd.

- Og så synes vi at Mark (Lundgaard, køkkenchef red.) gør et fantastisk stykke arbejde. Det vil vi gerne støtte ham i, sagde Simon Skouboe, der står i spidsen for familien Skouboes aktiviteter, dengang.

Familien Skouboe blev milliardærer, da den solgte selskabet LM Glasfiber, og går meget op i kunst og mad.

Ved købet understregede Simon Skouboe da også, at det ikke var for pengene, at man købte Kong Hans Kælder.

- Hvis det var ren økonomi, vi kiggede på, så var der nok andre brancher, der var sjovere. Men det skal jo ikke gå op i kroner og øre det hele, sagde Simon Skouboe.

Bestyrelsen i Kong Hans Kælder består hovedsageligt af medlemmer af Skouboe-familien, mens Mark Lundgaard Nielsen er direktør.

/ritzau/