Mads Mensah forlader Rhein-Neckar Löwen efter sæsonen

HÅNDBOLD:Mads Mensah Larsen er ikke længere at finde i Rhein-Neckar Löwen fra den kommende sæson.

Den danske bagspiller får ikke sin kontrakt forlænget med den tyske storklub. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Det samme gælder for den spanske landsholdsspiller Gedeón Guardiola, der også skal jagte en ny klub.

- Det er aldrig let at lade to gode spillere forlade klubben. Gedeón og Mads har altid være en del af succesen i klubben, og vi opnåede en masse i sidste sæson, siger sportsdirektør Oliver Roggisch.

- Jeg er sikker på, at de vil gøre alt for klubben, indtil deres sidste dag her i Rhein-Neckar Löwen.

Mensah kom til bundesligaklubben i 2014, hvor også den danske landstræner Nikolaj Jacobsen startede som træner i klubben. De har begge været med til at vinde to tyske mesterskaber i 2016 og 2017 med Rhein-Neckar Löwen.

Det tyske håndboldmedie Handballplanet skrev i sidste uge, at Mensah vil skifte til Flensburg-Handewitt til sommer.

TV2 Sport har været i kontakt med Flensburg-Handewitts direktør, Dierk Schmäschke, der afviser, at der er skrevet under på en aftale, men siger, at Mensah er et interessant emne.

- Mads Mensah Larsen er da en attraktiv spiller, som vi og mange andre klubber har holdt øje med i flere sæsoner. Vi har været i kontakt med ham, men mere konkret har forhandlingerne ikke været.

- Han og Rhein-Neckar Löwen skal først finde ud af, hvad de gør, men jeg vil gerne understrege - trods rygter - at intet er afgjort endnu, lød det fra Schmäschke fredag.

