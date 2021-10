Mads Mensah forlænger med tysk storklub

HÅNDBOLD:Den danske landsholdsspiller Mads Mensah Larsen har ingen planer om at forlade sin tyske klub, SG Flensburg-Handewitt.

Han har således forlænget sin kontrakt med yderligere to år. Den stod til at udløbe i sommeren 2022, men strækker sig nu til sommeren 2024.

Det oplyser Flensburg-Handewitt på sin hjemmeside.

- Jeg er meget glad for, at jeg kan blive ved med at skrive succeshistorier med SG. Vi havde nogle gode snakke, og på grund af den korte distance til mit hjemland, Danmark, traf jeg hurtigt en beslutning, fortæller Mads Mensah.

- Min familie og jeg føler os rigtigt godt tilpas her. Med dette succeshungrende hold har vi stadig meget at nå sammen. Jeg glæder mig til de kommende år.

Mensah skiftede til klubben i 2020 efter seks år hos rivalen Rhein-Neckar Löwen.

Forinden havde han spillet for AG København og Aalborg i den danske liga.

Tidligere på året luftede Mensah tanker om, at han en dag igen kan være aktuel for Aalborg, som i næste sæson får tilgang af verdensstjernen Mikkel Hansen, men det lader ikke til at blive i denne ombæring, at Mensah følger trop.

/ritzau/