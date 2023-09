Madudbringning kommer endelig nord for fjorden

Fra 4. oktober kommer udbringningsfirmaet Wolt til Hjørring og Frederikshavn. Det betyder, at sultne borgere i de to byen vil kunne få leveret lokale lækkerier til døren på 30 minutter, oplyser Wolt i en pressemeddelelse.

Om udvidelsen i Hjørring og Frederikshavn siger kommunikationschef Mikkel Tofte Jørgensen:

- Vi glæder os til at tilbyde hurtig levering fra byernes bedste butikker og restauranter. Wolt er nu ikke længere kun for de større byer, men også for de danske provinsbyer, hvor de lokale handlende har samme ønske om at kunne servicere deres kunder både i den fysiske som den digitale butik.





Restauranter og kiosker, der samarbejder med Wolt i Hjørring og Frederikshavn HJØRRING: Milan Pizza Pizza kiosken Avanti Mam's Pizza Hos Magnus Burger Hut deal Risto Danita Bistro V Burger King Hjørring McDonald's Hjørring Bryghuset Vendia La Maschera Di Ferro Burger Burger Hjørring FREDERIKSHAVN: California American Restaurant Fiskebaren Café og Spisehus + Fiskeriet Gaardbo Valentino Restaurant Møllehuset (citat/interview nedenfor fra direktør, Alfred Pichler) Wasabi Sushi Sandwich Factory Skippers Grill Milan Pizza Frederikshavn Maestro's Steak & Cafe Napoli Pizza Frederikshavn Burger King Frederikshavn Byens Pizza Frederikshavn McDonald's Frederikshavn Casa de Pasta La Vida Cafe Restaurant Madbaren no 13 Café Daniels LePac Blomster/ Gavebutik

- Vi håber selvfølgelig at kunne bidrage til, at forretningerne kan nå ud til endnu flere, end de allerede gør. Selvom vi allerede har indgået en del samarbejder, så er der plads til flere lokale butikker, restauranter og kurérpartnere. Det er nemt og uforpligtende at indgå et samarbejde med os”, fortæller Mikkel Tofte.

Som virksomhed kan man enten blive en del af Wolts app eller tilkøbe levering via Wolt Drive, som er en løsning, der integreres direkte med ens eksisterende webshop. På den måde kan ens kunder få levering udenom Wolts app.

Direktør i Møllehuset i Frederikshavn , Alfred Pichler siger om baggrunden for, at de tilmeldte sig:

- Vi har sagt ja til samarbejdet med Wolt, fordi vi øjnede en mulighed for at servicere vores gæster på en måde, som vi ikke tidligere har kunnet. Vi leverer en del mad ud af huset til større selskaber og arrangementer, men det har aldrig været en mulighed bare at få leveret til døren hvis man er 2 eller måske 6 mennesker, der ønsker noget fra vores krokort.

Indenfor én kilometer koster det 19 kroner plus 8 kroner i servicegebyr at få leveret mad af Wolt. Mellem en og to kilometer koster det 39 kroner plus gebyr og længere væk end to kilometer koster det 59 kroner plus gebyr.

Her ses rækkevidden for udbringningen i Hjørring Kilde: Wolt