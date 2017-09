Mæglerne efterlyser flere huse

HELE LANDET: Boligkøberne har fået mindre at vælge imellem, når de går på boligjagt. Henover det seneste år er antallet af huse til salg faldet med 5,5 procent på landsplan. Det tilsvarende fald for ejerlejligheder lyder på 7,7 procent, viser nye tal fra Boligsiden.dk.

Alene i løbet af den seneste måned er udbuddet af villaer og rækkehuse faldet med omkring én procent, og det er den generelle tendens for størstedelen af de danske regioner.

- Lige præcis på markedet for villaer og rækkehuse, kan vi se, at der ikke er kommet så mange nye boliger til salg hen over sommeren. Samtidig er der solgt rigtig mange huse, og det påvirker det samlede udbud i en nedadgående retning. Eneste undtagelse er Region Hovedstaden, hvor de meget høje priser appellerer til en noget mindre køberskare, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk i en pressemeddelelse.

Flere købere end boliger

Faldet i udbuddet kan tydeligt mærkes hos landets mæglere. Hele 84 procent af Nyboligs 220 forretninger svarer i en undersøgelse, at de sagtens kunne sælge flere boliger, hvis der ellers kom mere til salg. Og den situation kan komme boligsælgerne til gode.

- Lige nu står mæglerne med færre boliger på hånden, end der er købere, og det betyder, at vi formentlig vil komme til at se en skærpet konkurrence blandt mæglerne. Det gælder blandt andet en mere markant markedsføring i forhold til salgsvurderinger, men også et fortsat pres på salærerne, som vi har set de seneste år. Et nedsat salær er til at leve med for en forretning, når der er meget at sælge, men det er straks mere udfordrende, når der er få boliger i spil, siger Thomas Hovgaard, der er relationschef hos Nybolig.

Han påpeger, at de nuværende forhold på store dele af boligmarkedet derimod er yderst gunstige, hvis man går i salgstanker.

- Når der er færre boliger på markedet, er der større chance for at komme af med sit hus. Det betyder samtidig, at man som køber ikke kan forvente, at boligerne ligger i ligeså lang tid som tidligere, hvor der var en del flere huse og lejligheder til salg, siger han.