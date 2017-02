HJØRRING: Der var fuldt hus i biografsalen, da Hjørring BioCenter inviterede til gallapremiere på filmen "Fifty Shades - I mørket" onsdag aften - dagen inden Danmarkspremieren.

På bare otte minutter var billetterne revet væk, da de blev udbudt til salg. Og dem der var hurtige på tasterne sikrede sig en tøseaften med alt godt til sanserne. Den røde løber var rullet ud og de mange piger og kvinder blev trakteret med champagne serveret af et par velklædte tjenere - iklædt masker i bedste Fifty Shades stil.

Og hermed var tonen slået an til aftenens film, der byder på en cocktail af kærlighed, forførelse, drama og sex. For at toppe opvarmningen til filmen var der tilmed indlagt et lille rapt modeshow med lingeri, og så kunne pigerne ellers læne sig tilbage i mørket i selskab med den smukke Anastasia Steele (Dakota Johnson) og den mystiske mister Christian Grey (Jamie Dornan).