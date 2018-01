Mænd med våben dræber 14 i massakre på natklub i Brasilien

Mindst 14 mennesker blev natten til lørdag dræbt i et angreb på en natklub i byen Fortaleza i det nordøstlige Brasilien.

Det oplyser sikkerhedsminister i delstaten Ceara, hvor Fortaleza er hovedstad, på et pressemøde.

- Vi kan bekræfte 14 dødsfald, siger sikkerhedsminister André Costa ifølge nyhedsbureauet AFP.

Myndighederne oplyser ikke, hvor mange sårede der er.

Hidtil er syv af dødsofrene blevet identificeret. Der er tale om tre mænd, to kvinder og to teenagere.

Den lokale avis O Povo skriver, at otte kvinder og seks mænd er dræbt.

En talsperson for hospitalet Instituto Doctor Jose Frota i Fortaleza siger til AFP, at seks personer, heriblandt en 12-årig dreng, er blevet bragt til behandling efter angrebet.

Skyderiet begyndte omkring klokken halv to natten til lørdag, da en gruppe bevæbnede mænd ankom til natklubben Forro do Gago i tre biler.

- Det er et brutalt gerningssted, en massakre. Det er noget, du aldrig ser i Ceara, siger en politibetjent, der ønsker at være anonym, til mediet G1.

Lokale medier rapporterer, at skudvekslingen var et opgør mellem medlemmer af to rivaliserende narkobander.

Denne oplysning er ikke bekræftet fra officielt hold.

- Efterforskningen er fortsat i gang, siger sikkerhedsminister André Costa.

Så sent som for tre uger siden blev fire mennesker dræbt i et opgør mellem narkobander i en forstad til Fortaleza.

Sidste år satte Ceara en uhyggelig rekord med 5114 drab i delstaten. Det var en stigning på 50 procent fra 2016. De fleste af drabene antages at være knyttet til narkobander.

Brasilien oplever generelt en økonomisk krise, og det har fået flere delstater til at stramme budgetterne.

Det betyder blandt andet, at politiet er blevet ramt af nedskæringer, hvilket har forværret sikkerhedssituationen flere steder i landet.

For nylig erkendte myndighederne, at dele af storbyen Rio de Janeiro i praksis styres af narkobander og kriminelle grupper.

/ritzau/