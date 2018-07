Mænd sigtet for bedrageri: Forsøgte at svindle med stregkoder

AALBORG: To mænd blev onsdag aften anholdt og sigtet for bedrageri efter at være blevet anmeldt af en beboer i Rosenlundsgade i Aalborg.

Manden havde fra sin lejlighed set to personer i baggården sidde på en bænk med et større antal dåser, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

De mænd var fuldt optagede af at sætte klistermærker på dåserne med den samme stregkode.

Beboeren ringede til politiet, som mødte frem og tog en snak med mændene om det bedrageri, de var i færd med at begå.