Mænd tilbageholder 78-årig i soveværelse under hjemmerøveri

Kommuner: Giv os lov til at investere i veje og skoler

Store planer for Østre Havn

Store planer for Østre Havn

Mænd tilbageholder 78-årig i soveværelse under hjemmerøveri

Store planer for Østre Havn

Tre sigtet for drab i Aalborg

To af de tre gerningsmænd beskrives som yngre mænd, 170 centimeter høje og så talte de dansk med østeuropæisk accent. Den sidste af gerningsmændene har kvinden ikke været i stand til at beskrive.

- Hjemmet bærer præg af, at der har været ubudne gæster, men den tilbageholdte har ikke været i sit eget hjem endnu, så vi kan ikke sige, om der er blevet stjålet noget. Efter omstændighederne har hun det godt, siger Kenneth Ravnholt.

- Vi får et opkald klokken 21.18 om, at en ældre dame med tvang har været holdt tilbage i sit eget hjem, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Kenneth Ravnholt.

Samtidig gik to af gerningsmændene rundt i huset.

En 78-årig kvinde blev tilbagehold i 45 minutter under et hjemmerøveri i Ødsted. Free/Colorbox.dk

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies