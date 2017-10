Mærkelige navne til høje biler

BILER: Færdselspolitiet får fremover meget nemmere ved at gennemføre en spirituskontrol, når bilisterne vinkes ind til siden: Sig navnene på en halv snes nye SUV- og crossover-modeller.

Hvis du kan fremstamme Arona, Ateca, Karoq, Kodiaq, T-Roc, Tiguan, Touareg, Crossland X, Mokka X, Grandland X og Qashqai tre gange hurtigt, er du helt sikkert appelsinfri.

Signaler i navne

Bilfabrikkerne lægger nemlig i disse år ikke alene stor energi i at udvikle nye høje biltyper, som kan forsynes med fantasirigt ekstraudstyr og personlig styling lige fra storskærme til tofarvede lakeringer i pangfarver, køretøjernes navne skal ikke bare signalere noget nyt og anderledes, de skal også signalere eventyr, som det er tiltænkt med ovenstående modeller fra Seat, Skoda, VW, Opel og Nissan.

Her er navne, der tænder andre indre billeder end f. eks. Ford Focus Stationcar, som mere lyder af bagagerum med hengemte madpakker og sure træningssko en mørk regnvåd mandag eftermiddag i oktober - frem for Karoq, der smager lidt af safari.

Fra Qashqai til QQ

Bilnavnene er da også i stort omfang hentet fra eksotiske folkeslag eller lokaliteter på den sydlige halvkugle.

Spørgsmålet er så bare, om bilforhandlere og købere kløjs i de mange ofte nærmest enslydende navne, der kan være umulige at hitte rede på eller udtale korrekt. Vi har allerede oplevet mange branchefolk bytte rundt på modelnavnene, og hos Nissan tog man da også konsekvensen, da den første generation af Qashqai kom for en del år siden og valgte kort og godt at kalde den QQ.

For at komme om ved problemet med at udtale Qashqai-navnet valgte Nissan en forkortelse - QQ - men den har aldrig slået an.

Udfordring til Skoda

Det er lidt sværere med en række af de nye modeller. Opel-folkene kan selvfølgelig kalde modellerne for Cross, Mok og Grand, mens det kniber noget med de andre.

Den nye Skoda Karoq slægter ikke kun den større Kodiaq på navnemæssigt - den ligner også storebror op af dage. Foto: Skoda

Skoda ville have udfordringer ved at kalde deres Karoq og Kodiaq for Ka og Ko, der nærmere henviser til Ford-model og ikke peger mod et elegant vogntøj.

Modeller med flere år under hjulene har det nødvendigvis ikke nemmere, oveni købet hvis mærket også giver tale-udfordringer. Tag bare koreanske Ssangyong, som netop er relanceret i Danmark og markedsfører Actyon Sports pickup.

Mange navne i spil

Men hvis du tror, det bliver nemmere i SUV- og crossover-klasserne i de kommende år, så glem det.

VW’s kommende lille crossover i Polo-klassen kommer til at hedde T-Cross, mens Skoda til sin pendant ifølge engelsk motorpresse overvejer navne som Avila, Aratan, Aron, Amiq eller endda Anuq.

I den største klasse har Seat hele fire muligheder i spil til den kommende store pendant til Kodiaq, nemlig Alboran, Aranda, Avila og Tarraco.

Så der er lagt op til fortsat sprogforbistring derude i kabinerne i de højere SUV- og crossover-luftlag, hvor der ikke alene er udsigt til større vidder men også bredere sprogforståelse.