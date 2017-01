Det skriver Børsen.

Mærsk har udtalt, at nye rammevilkår er nødvendige, før selskabet vil kigge på nye projekter i Norden.

- Hvis der ikke kommer nye rammevilkår, herunder en Tyra-løsning, så vil den danske olie-gas-branche lukke ned, siger Svend Lykkemark Christensen, administrerende direktør i Danoil, som er et efterforskningsselskab, der leder efter ny olie.

Hos Danoil er der netop fundet ny olie, som nye rammevilkår ville kunne hjælpe med at blive til et projekt. Ifølge Svend Lykkemark Christensen er der derudover brug for nye olieselskaber med fokus på efterforskning og udbygning af nye fund.

Finansminister Kristian Jensen ønsker ikke at kommentere på sagen på grund af igangværende forhandlinger.

I 2015 betalte olie- og gasbranchen 9,3 mia. kr. i skatter til staten.

/ritzau/FINANS