Mærsk-skib redder 113 migranter ud for det sydlige Italien

Det danske redderi Maersk Line oplyser, at et af dets skibe har samlet 113 migranter op ud for det sydlige Italiens kyst.

Det er containerskibet "Alexander Maersk", som måtte ændre kurs, efter at det modtog et nødopkald sent torsdag aften.

Det bekræfter pressechef Mikkel Elbek Linnet fra Maersk Line.

Han kan ikke oplyse præcist, hvorhenne de 113 migranter blev samlet op ved 04.30-tiden fredag morgen.

Migranterne har det efter omstændighederne godt, oplyser pressechefen.

Skibet, der var stævnet ud fra den libyske havneby Khoms, afventer lørdag eftermiddag melding fra den italienske kystredningstjeneste ud for byen Pozzallo på Sicilien.

Der er heller ikke oplysninger om, hvad det var for en type fartøj, som nødopkaldet kom fra.

Det er ikke første gang, at et Mærsk-skib samler nødstedte personer op.

- Vi tager det altid meget alvorligt, når vores skibe bliver bedt om hjælpe til.

- Det er sket lidt oftere de seneste år, og det er heller ikke første gang, at "Alexander Maersk" hjælper til, siger Mikkel Elbek Linnet.

Et andet sted i Middelhavet - ud for Spaniens kyst - er i alt 418 migranter samlet op lørdag i tre operationer, oplyser den spanske kystvagt ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ved den største af operationerne blev 262 nødstedte samlet op af 15 fartøjer i Gibraltarstrædet.

"Alexander Maersk" kan komme i karambolage med den nye italienske regerings linje. Regeringen i Rom har truet med at tilbageholde skibe, der fragter migranter.

Det har dog foreløbig kun ramt to tyske skibe, som har sejlet rundt med det ene formål at hjælpe migranter på havet.

"Alexander Maersk" er et af Mærsks mindre containerskibe. Skibet er 155 meter langt og 25 meter bredt og sejler fast i Middelhavet.

/ritzau/